أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان

مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، بالفروع الرئيسية والمنافذ التابعة لها بمحافظات التطبيق، وذلك بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة مع مراعاة طبيعة الشهر الكريم ومتطلبات المواطنين، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتيسير إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الهيئة، إنه تمت إتاحة العمل لفترات مسائية في بعض الفروع والمنافذ بمختلف محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال الشهر الكريم، مما يستوجب توفير أوقات عمل مرنة في عدة فروع.

 أسماء المنافذ

مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان 

وأشارت الهيئة، أن أسماء المنافذ التالية سيتم العمل فيها خلال الفترة المسائية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً، أما باقي المنافذ الأخرى التابعة للهيئة بمختلف المحافظات ولم يتم ذكرها في البيان فهي بشكل طبيعي في الفترات الصباحية المقررة لها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.

مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان 

وأشارت الهيئة، أن محافظة بورسعيد سيعمل الفرع الرئيسي بها، من يوم السبت إلى الخميس خلال الفترتين الصباحية وأيضا المسائية وذلك لاستقبال المستفيدين خلال تلك الفترة وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.

وفي محافظة الأقصر، سيتم العمل خلال الشهر الكريم في 6 منافذ بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، وهي منافذ: مركز خدمة العملاء المقر الرئيسي، وحدة طب أسرة الأقالتة، مركز طب أسرة الأقصر، مركز طب أسرة الكرنك الجديد، مركز طب أسرة أصفون، وحدة طب أسرة الدولى.

أما في محافظة الإسماعيلية، سيتم العمل في الفرع الرئيسي وأيضا في منفذ "مستشفى فايد" من السبت إلى الخميس خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، بينما يستمر العمل في منفذ "مستشفى المجمع الطبي" خلال الفترتين الصباحية وأيضا المسائية من السابعة حتى التاسعة مساءا.

مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان 

وفي محافظة جنوب سيناء، سيتم العمل في عدة منافذ مختلفة تصل إلى 23 منفذًا على مستوى المحافظة بنظام الفترتين الصباحية والمسائية التي تمتد حتى التاسعة مساءً، وتشمل تلك المنافذ:
"المقر الرئيسي، وحدة طب أسرة الجبيل، مركز طب أسرة المنشية، وحدة طب أسرة وادي الطور، مركز طب أسرة الزهراء، مركز طب أسرة الرويسات، وحدة طب أسرة وادي مندر، وحدة طب أسرة شرم الدولي، وحدة طب أسرة أبو صويرة، مركز طب أسرة رأس سدر، وحدة طب أسرة رأس مسلة، مركز طب أسرة أبوزنيمة، وحدة طب أسرة وادي تال، وحدة طب أسرة الكيلو 9، وحدة طب أسرة غرندل، مركز طب أسرة المزينة، وحدة طب أسرة الميراف، وحدة طب أسرة طابا، وحدة طب أسرة العرايشية،وحدة طب أسرة الطور، وحدة طب أسرة الأسباعية، وحدة طب أسرة الطرفة، ومركز طب أسرة دهب".

وفي محافظة السويس، سيتم العمل في عدد 8 منافذ بالمحافظة على مدار الفترتين الصباحي والمسائية، وهي: المجمع الطبي، مركز الإيمان، مركز الأربعين، مركز الشروق، مركز التوفيق، وحدة السادات، وحدة الأمل، ووحدة عمر بن الخطاب.

أما في محافظة أسوان سيتم العمل في عدد 59 منفذّا بالمحافظة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، وهي منافذ: 
"مركز خدمة عملاء المقر الرئيسي، مركز طب أسرة السيل، وحدة طب أسرة أبو الريش قبلي، وحدة طب أسرة الأعقاب الديسة، وحدة طب أسرة الجزيرة، وحدة طب أسرة خور عواضه الجديدة، وحدة طب أسرة الخزان غرب، وحدة طب أسرة الصداقة الجديدة، وحدة طب أسرة غرب أسوان، وحدة طب أسرة الكوبانية، وحدة طب أسرة المحمودية، وحدة طب أسرة منشية الخزان، وحدة طب أسرة كيما، وحدة طب أسرة الكرور، وحدة طب أسرة القفطية، وحدة طب أسرة الشطب، وحدة طب أسرة الجعافرة، وحدة طب أسرة المنصورية بحري، وحدة طب أسرة نجع ونس، وحدة طب أسرة الحربياب، وحدة طب أسرة الهدوة، وحدة طب أسرة فطيرة، وحدة طب أسرة منبحه، وحدة طب أسرة البيارة، وحدة طب أسرة الاسماعيلية، وحدة طب أسرة العتمور المستجد، وحدة طب أسرة الكفور، وحدة طب أسرة الكاجوج، مركز رعاية طفل كوم امبو، وحدة طب أسرة سلوا قبلي، وحدة طب أسرة عزبة العرب، وحدة طب أسرة قسطل، وحدة طب أسرة توشكى، وحدة طب أسرة ابو سمبل، وحدة طب أسرة العلاقي، وحدة الفوزة، وحدة الشيخ مصطفى، وحدة وادي عبادي، وحدة الرديسية، وحدة الدقاديق، مركز المحاميد، وحدة الشراونة قبلي، وحدة النزل، مركز حاجر البصيلية، وحدة الشرفا، وحدة البصيلية قبلي، وحدة الكلح غرب، وحدة الشهامة، وحدة العوضلاب، وحدة المرينساب، وحدة السباعية غرب، رعاية طفل ادفو، الرقبة، حضري دراو، فارس، المنشية الجديدة، ابريم، مركز بلانة، ومركز صحة أول".

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التزامها بتوفير كافة التسهيلات لضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بأعلى جودة، مع مراعاة احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، حيث تم تعديل مواعيد العمل لضمان إتاحة الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، سواء خلال الفترات الصباحية أو المسائية.

وفي هذا السياق، صرّحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن الهيئة تسعى دائمًا إلى توفير خدماتها للمواطنين بأعلى جودة وأفضل كفاءة خلال شهر رمضان المبارك، وأشارت أن المواعيد الجديدة تأتي استجابة لاحتياجات المستفيدين، بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات الصحية دون أي عوائق.

من جانبه، أكد اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للتأمين الشامل، أن جميع الفروع والمنافذ ستلتزم بمواعيد العمل الجديدة لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة خلال الشهر الكريم.

وأوضح، أنه تمت مراعاة إتاحة الفترات المسائية في بعض الفروع والمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على الخدمات الصحية خلال شهر رمضان.

وأشارت الهيئة، أنه للمزيد من المعلومات حول مواعيد العمل أو للاستفسارات، يمكن للمستفيدين في أي مكان التواصل مع الهيئة عبر الرسائل أو الاتصال على الخط الساخن 15344.

ازالة تعدي
انارة
وزير الصناعة
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
