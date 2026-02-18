قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد المطالبة باسترداد 16 مليون جنيه من الوفد.. أزمة الديون تلاحق بيت الأمة
الصحة: فحص أكثر من 20.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
بالفيديو.. الوزراء: الدولة تتوسع في افتتاح منافذ السلع ومعارض أهلًا رمضان
الكرملين يرد على واشنطن: لم تجر روسيا والصين أي تجارب نووية
أكبر منتج للشوكولاتة الفاخرة في لندن يعلن الإفلاس بعد 40 عامًا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بخان يونس
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
محافظات

محافظ المنيا: منظومة التأمين الصحي الشامل تجسيد لكرامة المواطن وترسيخ للعدالة الصحية

الملتقي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
الملتقي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة الرعاية الصحية بمصر، من خلال تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة تضمن كرامة المواطن المصري.

وأشار إلى أن اختيار محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق هذا المشروع القومي يعكس ثقة القيادة السياسية في إمكانات المحافظة، ويستوجب تضافر كافة الجهود لضمان التنفيذ الأمثل وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، شهد اللواء الدكتور محمد أنيس انطلاق فعاليات الملتقى الرقمي الأول للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر البث المباشر، بحضور الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا، والدكتور سلمان بدير، والدكتور محمود عمر.

ويهدف الملتقى، الذي يُنظم بالتعاون بين محافظة المنيا ومستشفيات جامعة المنيا ومديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، وبمشاركة هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتحت رعاية شركة النخبة للخدمات الطبية، إلى توحيد الرؤية ومد جسور التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة، وتذليل التحديات لتعزيز الجاهزية المجتمعية، تمهيدًا للتدشين الرسمي للمنظومة بالمحافظة في أبريل 2026.

وخلال كلمته، أكد السكرتير العام حرص اللواء عماد كدواني على تقديم الدعم الكامل لإنجاح تطبيق المنظومة على أرض المحافظة، باعتبارها مشروعًا محوريًا في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن تدشينها يمثل حجر الزاوية في خطة تطوير إقليم الصعيد وتوفير مظلة حماية صحية مستدامة تُسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.

 كما ثمّن الجهود التنظيمية للملتقى الرقمي بوصفه منصة تفاعلية للحوار المباشر وتصحيح المفاهيم، بمشاركة فاعلة من الإعلام والمجتمع المدني والقيادات التنفيذية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمنظومة الجديدة ويضمن استدامتها.

المنشآت االصحية

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الملتقى يستهدف صياغة لغة حوار مشتركة بين مقدمي الخدمة والجمهور المستفيد، مشيرًا إلى أن الأجندة الرقمية صُممت للإجابة عن التساؤلات الجوهرية المتعلقة بآليات التسجيل ومعايير الجودة. وشدد على أن المحافظة تسابق الزمن لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وفقًا للمعايير العالمية، لضمان الجاهزية القصوى لخدمة أكثر من 7 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن الجهود تشمل التحول الرقمي الكامل، وتحديث إدارة الملفات الطبية، وتدريب الأطقم الطبية والإدارية على نظم التشغيل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتنهي فترات الانتظار الطويلة.

محافظ المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل المنشآت الصحية متلقي التوعية تطبيق المنظومة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

بالصور

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير
بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي
لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

