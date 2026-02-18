قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وادى دجلة تواصل توسعها الجغرافي بافتتاح ناد جديد في المنصورة عام 2027

وادي دجلة
وادي دجلة
حسن العمدة

 أعلنت أندية وادى دجلة أن أعمال تنفيذ نادي وادى دجلة بالمدينة تسير وفق خطة زمنية  دقيقة منذ الإعلان عن المشروع.  على ان يفتح أبوابه رسميًا لاستقبال الأعضاء  خلال عام 2027. بخبرة طويلة في مجال الرياضة وسجلًا حافلًا في صناعة الأبطال، مع طموح واضح لتوسيع هذا النجاح على نطاق أوسع وأقوى، وتقديم تجربة رياضية واجتماعية متكاملة ترتقي بمستوى المدينة وتلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة.
ويعكس هذا الإقبال الكبير الثقة في نموذج أندية وادى دجلة وما تقدمه من تجربة رياضية واجتماعية متكاملة تعتمد على أعلى المعايير. ويُقام النادي على مساحة تُقدّر بنحو 13.5 فدان، بما يتيح  له خدمة شريحة واسعة من سكان المنصورة والمناطق المحيطة، في إطار رؤية النادي للتوسع الجغرافي ونشر نمط الحياة الصحي في مختلف المحافظات.
وعند اكتمال المشروع ، سيصبح نادي وادى دجلة بالمنصورة وجهة رياضية واجتماعية متكاملة، حيث يضم صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث المعدات، وملاعب رياضية متعددة، وحمامات سباحة، ومناطق مخصصة للأنشطة الثقافية والفنية، كل هذه المرافق صممت لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، مع توفير تجربة فريدة تجمع بين الرياضة، والثقافة، وبناء الإنسان.لتصبح تجربة عضوية في النادي أكثر من مجرد ممارسة للرياضة، بل أسلوب حياة متكامل.
وفي هذا السياق، أكد طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، أن التوسع في المحافظات يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للنادي، مشددًا على أن  مشروع المنصورة هو نقلة نوعية تُحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع. وأضاف أن أندية وادى دجلة تستهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، وتقديم نموذج متكامل للأندية الرياضية يجمع بين الصحة، الثقافة، وبناء القدرات، بما يعزز الصحة العامة ويُمكن الأطفال والشباب، ويدعم انتشار أسلوب حياة صحي ومستدام على نطاق أوسع. لافتًا إلى أن أي توسعات مستقبلية تأتي ضمن رؤية مدروسة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمعات المحلية، وتؤكد دور الأندية الرياضية كمراكز مجتمعية متكاملة تتجاوز مجرد ممارسة الرياضة، لتصبح وجهة أساسية للتنمية الاجتماعية والثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن أندية وادى دجلة، التي تأسست عام 2002، تضم حاليًا 13 فرعًا في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، أسيوط، دمياط، والمنيا، وتخدم أكثر من 180 ألف عضو، كما تقدم أكثر من 20 رياضة مختلفة، وتمتلك واحدة من أكبر البنى التحتية الرياضية المتخصصة في مصر.

نبذة عن أندية وادى دجلة:
 

يذكر أن أندية وادى دجلة، نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد
الأندية لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي
متميز، ويقدم النادي 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس بالإضافة
إلى حمامات السباحة.

وادى دجلة أندية وادى دجلة نادي وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد