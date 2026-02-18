وادى دجلة تواصل توسعها الجغرافي بافتتاح ناد جديد في المنصورة عام 2027

أعلنت أندية وادى دجلة أن أعمال تنفيذ نادي وادى دجلة بالمدينة تسير وفق خطة زمنية دقيقة منذ الإعلان عن المشروع. على ان يفتح أبوابه رسميًا لاستقبال الأعضاء خلال عام 2027. بخبرة طويلة في مجال الرياضة وسجلًا حافلًا في صناعة الأبطال، مع طموح واضح لتوسيع هذا النجاح على نطاق أوسع وأقوى، وتقديم تجربة رياضية واجتماعية متكاملة ترتقي بمستوى المدينة وتلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة.

ويعكس هذا الإقبال الكبير الثقة في نموذج أندية وادى دجلة وما تقدمه من تجربة رياضية واجتماعية متكاملة تعتمد على أعلى المعايير. ويُقام النادي على مساحة تُقدّر بنحو 13.5 فدان، بما يتيح له خدمة شريحة واسعة من سكان المنصورة والمناطق المحيطة، في إطار رؤية النادي للتوسع الجغرافي ونشر نمط الحياة الصحي في مختلف المحافظات.

وعند اكتمال المشروع ، سيصبح نادي وادى دجلة بالمنصورة وجهة رياضية واجتماعية متكاملة، حيث يضم صالات لياقة بدنية مجهزة بأحدث المعدات، وملاعب رياضية متعددة، وحمامات سباحة، ومناطق مخصصة للأنشطة الثقافية والفنية، كل هذه المرافق صممت لتلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، مع توفير تجربة فريدة تجمع بين الرياضة، والثقافة، وبناء الإنسان.لتصبح تجربة عضوية في النادي أكثر من مجرد ممارسة للرياضة، بل أسلوب حياة متكامل.

وفي هذا السياق، أكد طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، أن التوسع في المحافظات يمثل أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية للنادي، مشددًا على أن مشروع المنصورة هو نقلة نوعية تُحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع. وأضاف أن أندية وادى دجلة تستهدف الوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، وتقديم نموذج متكامل للأندية الرياضية يجمع بين الصحة، الثقافة، وبناء القدرات، بما يعزز الصحة العامة ويُمكن الأطفال والشباب، ويدعم انتشار أسلوب حياة صحي ومستدام على نطاق أوسع. لافتًا إلى أن أي توسعات مستقبلية تأتي ضمن رؤية مدروسة تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمعات المحلية، وتؤكد دور الأندية الرياضية كمراكز مجتمعية متكاملة تتجاوز مجرد ممارسة الرياضة، لتصبح وجهة أساسية للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن أندية وادى دجلة، التي تأسست عام 2002، تضم حاليًا 13 فرعًا في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، أسيوط، دمياط، والمنيا، وتخدم أكثر من 180 ألف عضو، كما تقدم أكثر من 20 رياضة مختلفة، وتمتلك واحدة من أكبر البنى التحتية الرياضية المتخصصة في مصر.

