نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس

علق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على واقعة العنصرية من لاعب بنفيكا ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار ذهاب ملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر الموقع الرسمي: “لقد صُدمتُ وحزنتُ بشدة إزاء حادثة العنصرية المزعومة التي طالت فينيسيوس جونيور. لا مكان للعنصرية بتاتًا في رياضتنا ولا في مجتمعنا، ونحن بحاجة إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمحاسبة المسؤولين”.

وتابع: "في الفيفا، ومن خلال مبادرة "الموقف العالمي ضد العنصرية" و"لجنة صوت اللاعبين"، نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين والمسؤولين والجماهير، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع أي حوادث من هذا القبيل".

وأضاف: “سعيد أن الحكم فرانسوا ليتكسير، فعل بروتوكول مكافحة العنصرية عبر استخدام إشارة اليد لإيقاف المباراة ومعالجة الموقف، الفيفا وكرة القدم يُظهران تضامنهما الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز”.

واختتم: “سأظل أؤكد دائمًا: لا للعنصرية.. لا لأي شكل من أشكال التمييز”.