الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة

شهدت منطقة الزاوية الحمراء حادثًا مفاجئًا أثار حالة من الذعر بين السكان، بعد سقوط ميكروباص يحمل عددًا من الركاب في حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنقاذ المصابين وتأمين موقع الحادث.

سقوط ميكروباص

أوضح مصدر أمني بمحافظة القاهرة أن الواقعة وقعت عندما فقد سائق الميكروباص السيطرة على مركبته وسقط بها داخل حفرة عميقة ضمن موقع أعمال أسفل كوبري الزاوية الحمراء.

وأدى الحادث إلى إصابة خمسة ركاب، حيث يبلغ عمق الحفرة عدة أمتار، مما زاد من خطورة الوضع وضرورة التدخل السريع لإنقاذ الجميع.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا عاجلًا بسقوط الميكروباص، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني ورجال المباحث إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة، واستخراج المصابين والمركبة من الحفرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامة المواطنين وتأمين الموقع.

وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ نجحت في التعامل مع الموقف، والعمل على إخراج الركاب المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما يتم تقييم الوضع بشكل مستمر لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في مواقع الأعمال التي تشهد حفرًا عميقة ضمن مشاريع البنية التحتية.

وشددت السلطات على أهمية الالتزام بالحواجز التحذيرية وعدم الاقتراب من مواقع الحفر، داعية السائقين والمواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات حفاظًا على حياتهم وسلامتهم، مع متابعة الجهات المعنية لكل مواقع الأعمال في المنطقة لضمان إجراءات أمان أكثر صرامة.

حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء

ومن جانبه، كشف محمد إبراهيم أحد الشهود على الحادث بمحافظة القاهرة تفاصيل حادث سقوط ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء، قائلًا إن موقع الحادث تابع لأعمال خاصة بمشروع للصرف الصحي، ولا يقع ضمن نطاق إشراف المحافظة.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحفرة ناتجة عن مشروع ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، موضحًا أن السائق تجاوز الحواجز والسور المحيط بمنطقة الأعمال، ما أدى إلى سقوط السيارة بكاملها داخل موقع الحفر.

وأكد أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، لافتًا إلى أن جميع الركاب تمكنوا من الخروج من الحفرة دون إصابات بالغة، فيما جرى التعامل الفوري مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع تكرار الواقعة.

وشهدت المنطقة حالة من الارتباك عقب الحادث، خاصة مع تداول أنباء عن إصابة عدد من الركاب، حيث أوضحت المعلومات الأولية إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة، نتيجة عمق الحفرة التي تمتد لعدة أمتار، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.