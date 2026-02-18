قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
وزير البترول: غلق شركات تعبئة أسطوانات بوتاجاز مخالفة للأوزان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة

منطقة الزاوية الحمراء
منطقة الزاوية الحمراء
إسراء عبدالمطلب

شهدت منطقة الزاوية الحمراء حادثًا مفاجئًا أثار حالة من الذعر بين السكان، بعد سقوط ميكروباص يحمل عددًا من الركاب في حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لإنقاذ المصابين وتأمين موقع الحادث.

سقوط ميكروباص

أوضح مصدر أمني بمحافظة القاهرة أن الواقعة وقعت عندما فقد سائق الميكروباص السيطرة على مركبته وسقط بها داخل حفرة عميقة ضمن موقع أعمال أسفل كوبري الزاوية الحمراء. 

وأدى الحادث إلى إصابة خمسة ركاب، حيث يبلغ عمق الحفرة عدة أمتار، مما زاد من خطورة الوضع وضرورة التدخل السريع لإنقاذ الجميع.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا عاجلًا بسقوط الميكروباص، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني ورجال المباحث إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة، واستخراج المصابين والمركبة من الحفرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان سلامة المواطنين وتأمين الموقع.

وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ نجحت في التعامل مع الموقف، والعمل على إخراج الركاب المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما يتم تقييم الوضع بشكل مستمر لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في مواقع الأعمال التي تشهد حفرًا عميقة ضمن مشاريع البنية التحتية.

وشددت السلطات على أهمية الالتزام بالحواجز التحذيرية وعدم الاقتراب من مواقع الحفر، داعية السائقين والمواطنين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات حفاظًا على حياتهم وسلامتهم، مع متابعة الجهات المعنية لكل مواقع الأعمال في المنطقة لضمان إجراءات أمان أكثر صرامة.

حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء

ومن جانبه، كشف محمد إبراهيم أحد الشهود على الحادث بمحافظة القاهرة تفاصيل حادث سقوط ميكروباص داخل حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء، قائلًا إن موقع الحادث تابع لأعمال خاصة بمشروع للصرف الصحي، ولا يقع ضمن نطاق إشراف المحافظة.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحفرة ناتجة عن مشروع ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، موضحًا أن السائق تجاوز الحواجز والسور المحيط بمنطقة الأعمال، ما أدى إلى سقوط السيارة بكاملها داخل موقع الحفر.

وأكد أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة، لافتًا إلى أن جميع الركاب تمكنوا من الخروج من الحفرة دون إصابات بالغة، فيما جرى التعامل الفوري مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع ومنع تكرار الواقعة.

وشهدت المنطقة حالة من الارتباك عقب الحادث، خاصة مع تداول أنباء عن إصابة عدد من الركاب، حيث أوضحت المعلومات الأولية إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة، نتيجة عمق الحفرة التي تمتد لعدة أمتار، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ميكروباص الزاوية الحمراء كوبري الزاوية الحمراء الصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

أشرف زكي

أشرف زكي ضيف شرف في مسلسل "فخر الدلتا"

مسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب الحلقة 1.. يوسف الشريف نصاب يستعين بثلاثة وجوه

الفنانة حنان سليمان

حنان سليمان تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل "فخر الدلتا"

بالصور

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد