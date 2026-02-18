قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير البترول: غلق شركات تعبئة أسطوانات بوتاجاز مخالفة للأوزان

أمل مجدى

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية لكلٍ من شركة مصر للبترول وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" للعام المالي 2026–2027، وذلك بمشاركة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الوزير بالدور التاريخي لشركة مصر للبترول على مدار العقود في تقديم خدماتها لجميع المواطنين، مؤكدًا استمرار تطوير منظومة خدماتها والتوسع في إنشاء محطات الوقود بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في شركات نقل المنتجات البترولية، ورفع مستوى الوعي لدى السائقين، حفاظًا على السلامة العامة وحمايتهم من مخاطر الطرق.

وخلال الجمعية العامة لشركة بتروجاس، أشاد الوزير بدور الشركة في توفير أسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل تشديد الرقابة على الشركات الخاصة العاملة في مجال تعبئة الأسطوانات، والذي أسفر عن إغلاق بعضها بالتعاون مع وزارة التموين نتيجة عدم الالتزام بالأوزان ومعايير الجودة، مؤكدًا على أن بتروجاس، بالتعاون مع هيئة البترول، نجحت من خلال مصانعها في تعويض الكميات التي كانت تنتجها تلك الشركات الخاصة المخالفة، بما يحافظ على توازن السوق.

كما أثنى الوزير على منظومة الرقابة المتكاملة لسلامة أسطوانات البوتاجاز، من خلال الفحص الدقيق لجميع مكوناتها واستبعاد الأسطوانات المتهالكة، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارة والهيئة وشركة بتروجاس والجهات المعنية بالدولة، لمتابعة المنتج النهائي حتى وصوله إلى المواطن عبر شركات القطاع الخاص العاملة في تعبئة وتداول الأسطوانات.


ومن جانبه، أوضح المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أن الشركة تستهدف تحقيق كمية مبيعات تتجاوز 8 ملايين طن خلال عام 2026/2027، حيث يجري العمل على الانتهاء من إنشاء 10 محطات جديدة، مع تطوير 60 محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في استمرار توفير المنتجات البترولية اللازمة لجميع المحافظات.

كما أوضح حرص الشركة على تطوير محطات تموين الطائرات بأحدث النظم المعتمدة دوليًا في هذا المجال، وتوفير البنية التحتية المطلوبة، وذلك من خلال إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار العريش، ورفع كفاءة محطة تموين الطائرات بمطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى إضافة وحدات تموين جديدة من النقاط الثابتة لوقود الطائرات.


وفي سياق آخر، استعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، الخطة الاستثمارية للشركة، والتي تستهدف تعبئة كمية بوتاجاز قدرها 3.600 مليون طن لتغطية احتياجات السوق المحلي، مؤكدًا أن الشركة تعمل على الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء من خلال توفير أجهزة تعبئة إلكترونية حديثة، وطلمبات بوتاجاز، وضواغط غاز وهواء.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الشركة ستنتهي قريبًا من إنشاء معامل تحاليل البوتاجاز بمواقعها منتصف يونيو المقبل، بهدف إحكام الرقابة على جودة الغاز البترولي المسال (LPG) والتأكد من خلوه من أية ملوثات قبل تعبئة الأسطوانات.

شارك في أعمال الجمعيات العامة قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات.

