أخبار التوك شو| أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات.. والبترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح

مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات

أوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأجور في الوسط الصحفي تعاني من تدني كبير، موضحًا تجربته الشخصية بالقول: “مرتبي في الأهرام بعد سنوات طويلة لا يعكس صعوبة العمل والمجهود المبذول، والبدلات المخصصة للملابس والمراجع أو التكنولوجيا غير كافية”.

المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات

قال أحمد سيد، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع موازنات التنمية البشرية، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل "بداية حقيقية لتحول شامل في إدارة ملف الحماية الاجتماعية"، مؤكداً أنها تأتي في إطار توجيه ثمار النمو والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لصالح المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

متحدث البترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات

جدد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، التأكيد على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تحديد سعر 60 ألف جنيه لعداد الغاز، موضحًا أن ما يتم تقديمه للمواطنين، هو خدمة متكاملة، تضم “توصيل الغاز، وتركيب العداد وتشغيله”، وليس بيع العداد كسلعة مستقلة.

الحكومة تطلق حزمة اجتماعية جديدة لدعم 10 ملايين أسرة وتحسين جودة الحياة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم عن اعتماد حزمة اجتماعية إضافية إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

متحدث الصحة: 3 مليارات جنيه لتقليص قوائم الانتظار وتنفيذ الجراحات الحرجة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية الدولة لبناء منظومة صحية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى الاستجابة السريعة لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية.

دعم مالي واجتماعي لملايين الأسر المصرية بمبادرة غير مسبوقة

كشف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد عن تقديم دعم مالي مباشر يصل إلى 400 جنيه لكل أسرة، يصرف على دفعتين: الأولى خلال شهر رمضان المبارك، والثانية بمناسبة عيد الفطر. ويستفيد من هذا الدعم 15 مليون أسرة، موزعين على 5 ملايين أسرة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

مستقبل مصر.. مشروع قومي يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد حتى 2050

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جهاز «مستقبل مصر» يمثل أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الانضمام للعمل داخل هذا الكيان يمنح شعورًا حقيقيًا بالفخر لما يحمله من مسؤولية وطنية ودور محوري في دعم الاقتصاد والأمن الغذائي.

الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

تبدأ الدولة تنفيذ حزمة اجتماعية موسعة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التخفيف الفوري عن المواطنين، مع تركيز خاص على ملف الصحة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجه يوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

التضامن: 40 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وتكافل وكرامة يستفيد منها 17 مليون مواطن

أكد أحمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن، أن برامج الحماية الاجتماعية تتم تحت متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت أكثر من 40 مليار جنيه لهذه البرامج، مع التركيز الأكبر على مبادرة «تكافل وكرامة».

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

أكد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن هناك اقتراح بخصوص الضرائب على الموبايلات، موضحا أن الاقتراح الذي تحدث عنه هدفه حل المشكلة القائمة خلال الفترة الأخيرة.