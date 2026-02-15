قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة تطلق حزمة اجتماعية جديدة لدعم 10 ملايين أسرة وتحسين جودة الحياة

أحمد كوجك
أحمد كوجك
رنا عبد الرحمن

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم عن اعتماد حزمة اجتماعية إضافية إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

دعم البطاقات التموينية

وأوضح الوزير خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الحزمة تستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، لتخفيف العبء على الأسر الأكثر احتياجًا في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.

تعزيز الرعاية الصحية

وأشار كجوك إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه، بهدف القضاء على قوائم الانتظار ومعالجة الحالات الحرجة على الفور، في إطار حرص الحكومة على توفير خدمات صحية عاجلة للمواطنين.

مبادرة «حياة كريمة» في صميم الاهتمام

وأكد الوزير أن مبادرة حياة كريمة تحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لإنجاز 1000 مشروع ضمن المبادرة، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الأساسية والمرافق العامة، بما يشمل تطوير المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.

دعم الفلاحين والأمن الغذائي

وأعلن كجوك تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح، مؤكّدًا أن ذلك يساهم في تحفيز الإنتاج المحلي ويضمن استقرار السوق.

خطط لتحسين الأجور وتشجيع الاستثمار

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستكمل إعداد الموازنة الجديدة التي من المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، مع تقديم تصور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الأجور بما يتناسب مع طموحات المواطنين، إلى جانب تحفيز دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأضاف أن هذه الحزمة تمثل تطبيقًا عمليًا لتحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

أحمد كوجك القطاع الغذائي القمح الفئات الأكثر احتياجاً مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

ترشيحاتنا

أنابيب الغاز

وزارة البترول تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز خلال رمضان

نهال طايل

نهال طايل: أول أجر في مشواري كان 8 آلاف جنيه.. وأول مكالمة كانت لوالدي ووالدتي

الكهرباء

الكهرباء: لا انقطاعات متوقعة صيف 2026 وزيادة 3 آلاف ميجاوات من المتجددة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد