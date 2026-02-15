دعم مالي واجتماعي لملايين الأسر المصرية بمبادرة غير مسبوقة

كشف الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد عن تقديم دعم مالي مباشر يصل إلى 400 جنيه لكل أسرة، يصرف على دفعتين: الأولى خلال شهر رمضان المبارك، والثانية بمناسبة عيد الفطر. ويستفيد من هذا الدعم 15 مليون أسرة، موزعين على 5 ملايين أسرة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

وأوضح موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية غير تقليدية تهدف لمساندة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك 40 مليار جنيه مخصصة لمساعدة الأشد احتياجًا، واصفًا هذه الأموال بأنها “مكافأة لتحمل الشعب الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وفي ملف الصحة، أكد موسى أن جميع قوائم الانتظار سيتم التعامل معها فورًا، مع تقديم علاج عاجل للحالات الحرجة، باستخدام 3 مليارات جنيه، إضافة إلى 15 مليار جنيه لإنهاء المرحلة الأولى من 1000 مشروع ضمن برنامج “حياة كريمة”.

كما لفت إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لتسريع إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لتطبيقها اعتبارًا من أبريل المقبل، معتبرًا المحافظة من أكبر المحافظات سكانياً بحوالي 7 ملايين نسمة.