متحدث الصحة: 3 مليارات جنيه لتقليص قوائم الانتظار وتنفيذ الجراحات الحرجة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس رؤية الدولة لبناء منظومة صحية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى الاستجابة السريعة لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم قوائم الانتظار سيسهم في تسريع إجراء جراحات المخ والأعصاب، وزراعات الأعضاء، وجراحات العظام والمفاصل، بما يقلل فترات الانتظار ويرفع كفاءة الرعاية المقدمة للمرضى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الصحة أولوية قومية، مع التركيز على إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الحرجة، دعم غير القادرين، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لضمان نظام مستدام وشامل.