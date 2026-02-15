عبدالغفار: 3 مليارات جنيه لتعزيز الصحة وإنهاء قوائم الانتظار ضمن الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية خصصت 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات الصحية، شملت التأمين الصحي الشامل، العلاج على نفقة الدولة، وتسريع قوائم الانتظار.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الصحة أولوية قومية، مع التركيز على إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الحرجة، دعم غير القادرين، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لضمان نظام مستدام وشامل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحكومة خصصت ثلاثة مليارات جنيه لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا التزام الدولة بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين.