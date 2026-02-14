الصحة: دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدم في مصر لا يباع، والأسعار التي يتم دفعها؛ هي ثمن للأمان الذي تضمن به الدولة أن الدم المستخدم آمن.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة "أون"،: "الثمن الذي يتم دفعه مقابل أكياس الدم؛ يكون نظير اختبارات الأمان الحيوي للكشف عن الفيروسات".

وتابع حسام عبد الغفار: "الزيادة المقدرة بـ 60 جنيها في أكياس الدم، تدفعها المستشفيات الحكومية، ولا علاقة للزيادة بالمواطن، والدولة بتدفع لبنك الدم هذا الرقم، وبدل ما كان المستشفى بيدفع 250 جنيه؛ هيدفع 310 جنيهات لكل كيس دم".

وأكمل حسام عبد الغفار: "تكلفة أمان أكياس الدم أصبحت 1500 جنيه، والمستشفى بيدفع 310، والدولة تتحمل 1190 جنيها"، مضيفا: "دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم ارتفع 4 أضعاف".

ولفت حسام عبد الغفار :" المواطن يتحرك لبنك الدم بطلب من المستشفى والمستشفى هي التي تدفع ثمن كيس الدم والمواطن في هذه الحالة يعالج على نفقة الدولة أو من خلال التامين الصحي والمواطن الذي لا يتمتع بتلك الخدمات هيدفع 310 جنيهات".