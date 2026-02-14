قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو ودرجات الحرارة في بداية رمضان.. متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي

هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصر للطيران: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للارتقاء بمستوى الخدمة الجوية
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلال فعالية انضمام أول طائرة من طراز إيرباص 350-900 إلى أسطول مصر للطيران، أن خطة التطوير التي تقوم بها الشركة، تشمل منظومة الخدمات الجوية، والتي بدأت بالفعل منذ أكثر من عام، ومن المتوقع الانتهاء منها من منتصف هذا العام.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو ودرجات الحرارة في بداية شهر رمضان
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت و عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط قوى لـ الرياح  تتراوح سرعتها من ( 50 إلى 60 ) كم / س على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق.

رئيس الوزراء الفلسطيني: شعبنا يعاني ويلات الاحتلال منذ سنوات
أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالتضامن الأفريقي مع القضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

التحديات الاقتصادية والنزاعات المسلحة تتصدر جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي| تفاصيل
قال مراسل القاهرة الإخبارية كريم حاتم إن أعمال القمة التاسعة لـالاتحاد الأفريقي انطلقت بمقر الاتحاد في أديس أبابا، وسط تحديات متشابكة تواجه القارة الأفريقية في عام 2026، في مقدمتها النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي.

متحدث الصحة: العواصف الترابية تسبب تهيج الجهاز التنفسي.. ويجب الإجراءات الوقائية
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المنخفضات الجوية القادمة من المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء، والتي تسبب تهيجًا للجهاز التنفسي والعينين والجلد، إضافةً إلى تفاقم أعراض العديد من الأمراض المزمنة.


الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وأتربة في بعض المناطق
أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس تقلبات جوية وعاصفة ترابية ورياح قوية بسرعة 80 كيلو متر في الساعة.

كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية؟.. تفاصيل
كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة، أن الأجواء الحالية في حالة الطقس هي ذروة الخطورة على أصحاب الأمراض التنفسية والربو الشعبي.

في ظل التطورات العالمية .. تعرّف على أسعار الدولار والعُملات مقابل الجنيه
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعُملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 14 فبراير 2026.

عيار 21 مفاجأة.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم| فيديو
الذهب واحد من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.



 


 

