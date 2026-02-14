قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

التحديات الاقتصادية والنزاعات المسلحة تتصدر جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي| تفاصيل

هاجر ابراهيم

قال مراسل القاهرة الإخبارية كريم حاتم إن أعمال القمة التاسعة لـالاتحاد الأفريقي انطلقت بمقر الاتحاد في أديس أبابا، وسط تحديات متشابكة تواجه القارة الأفريقية في عام 2026، في مقدمتها النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الملفات كانت حاضرة بقوة في الجلسة الافتتاحية، حيث تناولها القادة الأفارقة وأعضاء الاتحاد الأفريقي في كلماتهم.

وأشار إلى أن الجلسة التي بدأت منذ قليل لا تزال متواصلة، على أن تُختتم بالتقاط الصورة الجماعية للقادة.

وأوضح أن القمة، التي تُعقد على مدار يومين اليوم وغداً الأحد، تبحث سبل احتواء الأزمات الراهنة، لافتاً إلى أن الأزمة السودانية ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي تتصدر جدول الأولويات، إلى جانب تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية التي يُنظر إليها كأولوية أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن هذه النقاط تحظى بنقاش موسع خلال الجلسات، مبيناً أن الجلسة الافتتاحية هي الوحيدة المفتوحة للحضور، فيما تُعقد بقية الاجتماعات على مدار اليومين في جلسات مغلقة.

وأكد أن هناك تركيزاً على ملف بالغ الأهمية يتمثل في ضمان استدامة توفير الموارد المائية والمياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي والبنية التحتية المرتبطة بها، موضحاً أن هذا الملف يأتي ضمن أجندة 2063 الطموحة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي.
 

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

متهم

ضبط أدمن جروب «تليجرام» لجمعه فيديوهات تحرش قديمة ونشرها عبر «السوشيال ميديا»

هيئة الرقابة الإدارية

الحبس والغرامة لعصابة عابرة للحدود حاولت الاستيلاء على أموال إحدى الشركات المصرية

المتهم

محكوم عليه بالحبس.. الداخلية تنفى إدعاء شخص بمحاولة ضبطه دون وجه حق

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

