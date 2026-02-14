التحديات الاقتصادية والنزاعات المسلحة تتصدر جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي| تفاصيل

قال مراسل القاهرة الإخبارية كريم حاتم إن أعمال القمة التاسعة لـالاتحاد الأفريقي انطلقت بمقر الاتحاد في أديس أبابا، وسط تحديات متشابكة تواجه القارة الأفريقية في عام 2026، في مقدمتها النزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية وتداعيات التغير المناخي.

وأضاف حاتم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الملفات كانت حاضرة بقوة في الجلسة الافتتاحية، حيث تناولها القادة الأفارقة وأعضاء الاتحاد الأفريقي في كلماتهم.

وأشار إلى أن الجلسة التي بدأت منذ قليل لا تزال متواصلة، على أن تُختتم بالتقاط الصورة الجماعية للقادة.

وأوضح أن القمة، التي تُعقد على مدار يومين اليوم وغداً الأحد، تبحث سبل احتواء الأزمات الراهنة، لافتاً إلى أن الأزمة السودانية ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي تتصدر جدول الأولويات، إلى جانب تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية التي يُنظر إليها كأولوية أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وأشار إلى أن هذه النقاط تحظى بنقاش موسع خلال الجلسات، مبيناً أن الجلسة الافتتاحية هي الوحيدة المفتوحة للحضور، فيما تُعقد بقية الاجتماعات على مدار اليومين في جلسات مغلقة.

وأكد أن هناك تركيزاً على ملف بالغ الأهمية يتمثل في ضمان استدامة توفير الموارد المائية والمياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي والبنية التحتية المرتبطة بها، موضحاً أن هذا الملف يأتي ضمن أجندة 2063 الطموحة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي.

