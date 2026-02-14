ضبط سائق وعاطل سرقا كشاف إنارة مثبت على حاجز بطريق بنها بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة "ميكروباص" بسرقة أحد كشافات الإنارة المثبتة على أحد الحواجز بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (سائق ، عاطل - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشدا عن الكشاف المستولى عليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.