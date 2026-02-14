حتى بدون حساب.. كيف يتتبع تيك توك تحركاتك عبر الإنترنت؟

إذا كنت من مستخدمي تطبيق تيك توك TikTok، فمن المحتمل أنك على دراية بأن التطبيق يجمع كمية كبيرة من البيانات عنك.

ولكن تحليلا حديثا أجرته "بي بي سي"، كشف عن أمر أكثر إثارة للقلق، فحتى وإن لم يكن لديك حساب في التطبيق، فإن تيك توك قادر على تتبع تحركاتك عبر الإنترنت، هذه الاكتشافات تثير تساؤلات جديدة حول خصوصية المستخدمين وتأثير تطبيقات مثل تيك توك على بياناتنا الشخصية.



ووفقا للتقرير، فإن هناك خوارزمية إعلانات متطورة تعمل في الخلفية وقد أصبحت أكثر نشاطا وعدوانية منذ استحواذ المستثمرين الأمريكيين على تيك توك، مثل Oracle وSilver Lake وMGX.

تستخدم هذه الخوارزمية بكسلات تتبع سرية يمكنها مراقبة المستخدمين عبر العديد من المواقع الإلكترونية، بغض النظر عن وجود تطبيق تيك توك على أجهزتهم.

الهدف من جمع البيانات

يستخدم تيك توك هذه البكسلات لجمع بيانات المستخدمين وخلق ملفات تعريف دقيقة عنهم لتقديم إعلانات موجهة.

وتتضمن هذه الملفات معلومات غنية، مثل سجلات الشراء، عناوين البريد الإلكتروني، وحتى بيانات صحية، أحد الأمثلة التي ذكرها التقرير كان عبارة عن استبيان يطلب من المستخدمين تحديد ما إذا كانوا مرضى بالسرطان أم لا.

وعند النقر على الإجابة، كانت المعلومات ترسل على الفور إلى تيك توك عبر البكسل المدمج في الموقع، وهناك حالات أخرى تتعلق بمشاكل الخصوبة والأمراض النفسية.

تيك توك

كيف يحدد تيك توك هوية المستخدمين؟



أوضح التقرير أن مشغلي المواقع الإلكترونية أنفسهم غير مدركين أن تيك توك قد قام بتثبيت بكسلات التتبع هذه على مواقعهم، وبالتالي، لا يستطيعون الموافقة على أو رفض هذه الممارسات، في بعض الحالات، يتداخل تيك توك مع البيانات التي كان من المفترض أن ترسل إلى جوجل.

يصف خبراء الخصوصية النهج الذي يتبعه تيك توك بأنه “مداهمة للغاية”، حتى إذا قام تيك توك بتصفية البيانات الحساسة لاحقا، فإنه لا ينبغي له اعتراض هذه المعلومات دون علم المستخدمين في البداية، علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات لديهم خيارات محدودة لمنع تيك توك من معالجة بياناتهم.

التقنيات المستخدمة لتتبع المستخدمين



تستفيد تيك توك من تقنية "التعرف على البصمة الرقمية" بدلا من استخدام ملفات تعريف الارتباط التقليدية cookies، والتي يمكن للمستخدمين رفضها بسهولة.

وتعتمد البصمة الرقمية على جمع ودمج معلومات غير ضارة مثل نظام التشغيل، مستوى البطارية، المنطقة الزمنية، ودقة الشاشة لتحديد هوية المستخدم، وعندما يتم دمج كل هذه المعلومات، يتم إنشاء "بصمة رقمية" فريدة تتوافق مع شخص معين.

ما الذي يمكنك فعله؟



وفقا لتقرير “بي بي سي”، فإن مجرد إلغاء تثبيت تطبيق تيك توك أو حذف الحساب أو إزالة ملفات تعريف الارتباط ليس كافيا، يقوم تيك توك بتقييم جميع بيانات التتبع على الخوادم، وليس في متصفح المستخدم، لذلك، ينصح الخبراء في مجال الأمان والخصوصية بمنع تيك توك من اعتراض وتخزين بياناتك من البداية.

للحفاظ على خصوصيتك، ينصح باستخدام متصفح يركز على الخصوصية مثل Firefox أو DuckDuckGo أو Brave، كما يمكنك تثبيت أدوات حظر التتبع مثل Ghostery أو Disconnect على متصفحك الحالي.

أيضا، يمكنك تقييد تتبع الإعلانات في إعدادات التطبيقات، على أندرويد، يمكنك إعادة تعيين معرف الإعلانات بالذهاب إلى الإعدادات > جوجل > الإعلانات واختيار “حذف معرف الإعلانات”، أما على iOS، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > التتبع وإيقاف خيار "السماح للتطبيقات بطلب التتبع".

موقف تيك توك من جمع البيانات



يؤكد تيك توك أن جمع البيانات ليس أمرا سريا، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق حذف البيانات التي تم جمعها عنهم عبر إعدادات التطبيق، ومع ذلك، تكمن المشكلة في أولئك الذين لا يستخدمون التطبيق على الإطلاق.