تيك توك تطلق تطبيق "PineDrama" للدراما القصيرة

أطلقت منصة تيك توك، تطبيقا جديدا للدراما القصيرة يسمى PineDrama في كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، يقدم تطبيق PineDrama إمكانية الوصول إلى الميكرو دراما، وهي مسلسلات قصيرة تتألف من حلقات لا تتجاوز دقيقة واحدة، يمكن مقارنة التطبيق بـ تيك توك، لكن كل فيديو يتم مشاهدته هو حلقة قصيرة من قصة خيالية.

يتوفر PineDrama للتحميل على نظامي التشغيل iOS و أندرويد، وهو مجاني حاليا ولا يحتوي على إعلانات، رغم أنه قد تتغير هذه السياسة في المستقبل.

ويمكن للمستخدمين العثور على المحتوى عبر تبويب "اكتشاف" داخل التطبيق، حيث يمكنهم تصفح "الدراما الكاملة" أو "الدراما الرائجة"، أو عبر توصيات عمودية لا نهاية لها يتم تخصيصها حسب ذوقهم.

ويضم التطبيق مجموعة متنوعة من الأنواع، بما في ذلك الإثارة، والرومانسية، والعائلية، والمزيد.

كما يحتوي التطبيق على قسم "سجل المشاهدة" حيث يمكن للمستخدمين العودة إلى المسلسلات التي كانوا يشاهدونها.

ويوجد أيضا قسم "المفضلات" لحفظ الدراما المفضلة، كما يمكن للمستخدمين أيضا التفاعل مع المشاهدين الآخرين عبر قسم التعليقات ودخول تجربة مشاهدة ملء الشاشة التي تزيل الترجمة والشريط الجانبي.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت تيك توك في وقت متأخر من العام الماضي قسم "TikTok Minis" داخل تطبيقها، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة الميكرو دراما.

ومع إطلاق PineDrama، تتنافس تيك توك الآن مع منصات الميكرو دراما الشهيرة مثل ReelShort و DramaBox، وعلى الرغم من أن صناعة الدراما القصيرة لم تكن تحظى بشعبية كبيرة حتى السنوات الأخيرة، إلا أنها تتجه نحو تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقا لتقرير Variety.

في السابق، لم تنجح قصص الدراما القصيرة بشكل كبير، حتى مع الدعم الكبير، وفي عام 2020، أطلق جيفري كاتزينبرج، المؤسس المشارك لشركة دريم ووركس والمدير التنفيذي السابق لشركة ديزني، منصة للبث القصير تسمى Quibi برأس مال قدره 1.75 مليار دولار.

كانت المنصة تقدم حلقات لا تتجاوز 10 دقائق تضم ممثلين هوليوود المشهورين، لكنها فشلت في جذب المستخدمين وأغلقت بعد ستة أشهر.

على النقيض من ذلك، نجحت منصات ReelShort و DramaBox حيث فشلت Quibi، حيث أن هذه الأخيرة كانت تقدم قصصا منخفضة التكلفة تتمكن من جذب المشاهدين في الثواني الأولى، متبعة أسلوب التشويق المستمر، وتركز على القصص الرومانسية المملوءة بالإثارة والانتقام، مستهدفة جمهورا مخصصا بدلا من محاولة استهداف الجميع.

تسعى تيك توك الآن لتكرار هذا النجاح مع PineDrama، حيث تهدف المنصة الصينة التي تهيمن بالفعل على مجال الوسائط الاجتماعية القصيرة إلى دخول فئة أخرى من وسائل الإعلام.