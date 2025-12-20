بعد سنوات من التهديد بالحظر.. صفقة خلف الكواليس تنقذ تيك توك

أنهى تطبيق تيك توك سنوات من الجدل حول مستقبله في الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق لتأسيس مشروع مشترك يضمن استمرار عمله في السوق الأمريكية، وذلك بعد خمسة أعوام من تهديدات بالحظر أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات.

وبموجب الاتفاق، وقعت شركة بايت دانس الصينية المالكة لـ تيك توك شراكة مع أوراكل، إلى جانب شركتي الاستثمار سيلفر ليك وMGX، تسمح لها بالاحتفاظ بالسيطرة على جوهر عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة، مع نقل بعض الصلاحيات الحساسة إلى الكيان الجديد.

تيك توك تنجو من الحظر الأمريكي باتفاق جديد يغير ملكية المنصة



سيتولى المشروع المشترك إدارة ملفات حماية بيانات المستخدمين، وأمن الخوارزميات، والإشراف على المحتوى، بينما ستواصل بايت دانس تشغيل الأنشطة التجارية الأساسية في السوق الأمريكية، بما في ذلك الإعلانات والتسويق والتجارة الإلكترونية، وفقا لما أكده الرئيس التنفيذي لـ تيك توك شو زي تشيو في رسالة داخلية للموظفين.

ويضع الاتفاق حدا لحالة عدم اليقين التي خيمت على التطبيق منذ عام 2020، في وقت يضم فيه تيك توك أكثر من 130 مليون مستخدم داخل الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد طالبت سابقا بايت دانس ببيع عمليات تيك توك في البلاد، متهمة التطبيق بالعمل كقناة محتملة لجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين لصالح الحكومة الصينية، وهي اتهامات نفتها الشركة بشكل متكرر.

وخلال إدارة الرئيس جو بايدن، أقر الكونجرس تشريعا يمنع استمرار الروابط التشغيلية بين بايت دانس وتيك توك في الولايات المتحدة، مع منح الرئيس صلاحية المصادقة على أي اتفاق بديل.

تيك توك

وبحسب هيكل الملكية الجديد، ستمتلك كل من أوراكل وسيلفر ليك وMGX حصة تبلغ 15% لكل جهة، بينما يحصل مستثمرو بايت دانس الحاليون على 30.1%، وتحتفظ بايت دانس بنسبة 19.9%، وهي الحد الأقصى المسموح به قانونيا للمستثمرين الأجانب، أما النسبة المتبقية فستؤول إلى مستثمرين جدد لم يكشف عنهم بعد.

وسيخضع المشروع لإشراف مجلس إدارة من سبعة أعضاء، سيكون معظمهم من الأمريكيين، على أن يعمل الكيان الجديد بشكل مستقل انطلاقا من البنية الحالية لمنظمة TikTok US Data Security، مع صلاحيات كاملة لإدارة أمن البيانات والخوارزميات وضمان سلامة البرمجيات.

كما ينص الاتفاق على أن تتولى أوراكل الإشراف على خوارزمية التوصية الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين، مع إعادة تدريبها باستخدام بيانات محلية لضمان عدم خضوع المحتوى لأي تأثير خارجي، في حين ستحتفظ الصين بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخوارزمية.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في 22 يناير، أي قبل يوم واحد من المهلة النهائية التي كان من شأن تجاوزها أن يؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأثار الاتفاق جدلا سياسيا واسعا، وسط مخاوف من تزايد نفوذ المليارديرات المقربين من ترامب على منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي، وفي هذا السياق، انتقدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الصفقة، معتبرة أنها تمنح “سيطرة أكبر على ما يشاهده الأمريكيون لصالح دائرة ضيقة من أصحاب النفوذ المالي”.