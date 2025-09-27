بعد توقيع ترامب.. من سيتولى إدارة تيك توك في الولايات المتحدة؟

- ترامب يوافق على بيع عمليات تيك توك في أمريكا لمجموعة مستثمرين أمريكيين

- تفاصيل الصفقة وتقييم تيك توك في السوق الأمريكي

- من سيرأس تيك توك في الولايات المتحدة؟

بعد أربع سنوات من الجدل حول تطبيق تيك توك TikTok المملوك لشركة بايت دانس ByteDance الصينية، والمتعلق بمخاوف من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرا تنفيذيا يوافق بموجبه على بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين الأمريكيين.

تفاصيل الصفقة وتقييم تيك توك في السوق الأمريكي

من المتوقع أن تقيم الصفقة تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وفقا لما ذكره نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانسي، بينما كان أنجيلو زينو، نائب الرئيس في CFRA للأبحاث، قد قدر سابقا أنه إذا تمت الصفقة، فإن الأعمال الأمريكية لتطبيق تيك توك قد تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليار دولار.

وقبل أسبوع، أعلن ترامب أن الرئيس الصيني شي جين بينج قد وافق على الصفقة، التي ستتيح مجموعة من المستثمرين الأمريكيين السيطرة على منصة تيك توك، مع تأكيد من شركة بايت دانس أنها ستضمن استمرار توفر المنصة للمستخدمين الأمريكيين.

من سيرأس تيك توك في الولايات المتحدة؟

أشارت التقارير إلى أنه تم التوصل إلى إطار عمل للصفقة بين الولايات المتحدة والصين، حيث كشفت معلومات جديدة أن مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك شركات مثل أوراكل وSilver Lake وAndreessen Horowitz، قد تتولى الإشراف على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.

تتوقع هذه المجموعة أن تمتلك حصة بنسبة 80% من الشركة، في حين ستظل الحصة المتبقية مملوكة للجهات الصينية، من المتوقع أن يتكون مجلس إدارة الكيان الجديد بشكل أساسي من أعضاء أمريكيين، مع تعيين عضو واحد من الحكومة الأمريكية.

في مقابلة له مع قناة فوكس، ذكر ترامب في نهاية الأسبوع الماضي أن روبرت مردوخ وابنه لاكلان قد "يلعبان دورا" في الصفقة، بالإضافة إلى لاري إلسون، رئيس أوراكل التنفيذي، ومايكل ديل، الرئيس التنفيذي لشركة Dell Technologies.

دور أوراكل في الصفقة

من المحتمل أن تتولى أوراكل مسؤولية تدابير الأمان والسلامة لتطبيق تيك توك، إذ تقدم أوراكل بالفعل خدمات السحابة لتطبيق تيك توك وتدير بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن أوراكل كانت قد قدمت عرضا لشراء تيك توك في عام 2020.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، سيتعين على أوراكل أيضا استنساخ وتأمين نسخة جديدة من الخوارزمية الخاصة بـ تيك توك في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يتمكن مالكو تيك توك في الولايات المتحدة من تأجير الخوارزمية من بايت دانس، بحيث تقوم أوراكل بإعادة تدريبها.

ما يجب أن يعرفه المستخدمون في الولايات المتحدة

تشير تقارير "بلومبرج" إلى أنه عند إتمام الصفقة، سيتم إيقاف تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وسيحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى منصة جديدة، ومع ذلك، لا تزال تفاصيل هذه المنصة الجديدة غير واضحة، بما في ذلك ميزاتها وكيف ستختلف عن التطبيق الأصلي.

كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

بدأت الدراما مع تيك توك في أغسطس 2020، عندما وقع ترامب أمرا تنفيذيا لحظر التعاملات مع شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك.

وبعد شهر، سعت إدارة ترامب لفرض بيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية، وكانت الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وأوراكل وWalmart من أبرز المنافسين، ومع ذلك، قام قاض أمريكي بحظر الأمر التنفيذي مؤقتا، مما سمح لتطبيق تيك توك بالاستمرار في العمل أثناء سير المعركة القانونية.

استمرت الأمور في التطور بعد الانتقال إلى إدارة بايدن، بعد أن مرر مجلس الشيوخ مشروع قانون ضد تيك توك، وقع الرئيس جو بايدن عليه.

ردا على ذلك، رفعت تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، متهمة إياها بانتهاك حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وقد نفت تيك توك باستمرار أنها تشكل تهديدا أمنيا، مؤكدة أن بياناتها المخزنة في الولايات المتحدة تتوافق مع جميع القوانين المحلية.

مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة

اليوم، يبدو أن ترامب قد غير رأيه منذ فترة رئاسته الأولى، حيث يسعى لتحقيق اتفاقية ملكية 50-50 بين بايت دانس وشركة أمريكية.

من بين المتنافسين الآخرين على الصفقة، ظهرت مجموعة The People’s Bid for TikTok التي نظمها مؤسس مشروع Liberty، فرانك ماكورت، وتدعمها شركة Guggenheim Securities ومكتب المحاماة Kirkland & Ellis.

تشمل المؤيدين الشخصيات البارزة مثل أليكسيس أوهانيان، مؤسس Reddit، والمستثمر كيفين أوليري، بالإضافة إلى مبتكر شبكة الإنترنت تيم بيرنرز-لي.

مجموعة أخرى، تدعى American Investor Consortium، يقودها مؤسس Employer.com جيسي تينسلي، وتشمل شخصيات مثل ديفيد بازوكي، مؤسس Roblox، وناثان ماكولي، مؤسس Anchorage Digital، واليوتيوبر الشهير MrBeast.

من بين المتنافسين الآخرين، ظهرت أسماء مثل أمازون وAppLovin ومايكروسوفت وPerplexity AI وRumble وWalmart وZoop، بالإضافة إلى المدير التنفيذي السابق لشركة Activision بوبي كوتيك، ووزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن منوشين.