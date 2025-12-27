كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستخوض مباراة بلدية المحلة، المقرر لها في الثانية والنصف عصر غدٍٍ الأحد، على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.



خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.



خط الوسط : محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.



خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.