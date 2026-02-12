عبر العراق.. أمريكا تبعث رسالة تهديد إلى إيران| تفاصيل

أكد السفارة الأمريكية في بغداد أن واشنطن مستعدة لاستخدام كل الأدوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار العراق.



وذكرت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان لها : أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلة تمام ومركزة على تعزيز مصالح كل العراقيين.

وفي وقت لاحق ، أفادت مصادر عراقية بأن هناك وساطة أمريكية بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للتوافق بشأن انتخاب رئيس الجمهورية العراقي.



ونقلت قناة الميادين عن مصادر عراقية: الوساطة الأمريكية قد تفضي لاتفاق على سحب اسم مرشح الديمقراطي من السباق لمنصب رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر العراقية إلى أنه في حال نجحت الوساطة قد تعقد جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس.