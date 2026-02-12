قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عبر العراق.. أمريكا تبعث رسالة تهديد إلى إيران| تفاصيل

محمود نوفل

أكد السفارة الأمريكية في بغداد أن واشنطن مستعدة لاستخدام كل الأدوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار العراق.


وذكرت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان لها : أي حكومة عراقية يجب أن تبقى مستقلة تمام ومركزة على تعزيز مصالح كل العراقيين.

وفي وقت لاحق ، أفادت مصادر عراقية بأن هناك وساطة أمريكية بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للتوافق بشأن انتخاب رئيس الجمهورية العراقي.


ونقلت قناة الميادين عن مصادر عراقية: الوساطة الأمريكية قد تفضي لاتفاق على سحب اسم مرشح الديمقراطي من السباق لمنصب رئيس الجمهورية.

وأشارت المصادر العراقية إلى أنه في حال نجحت الوساطة قد تعقد جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الخميس.

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

لامبارد وهازارد وجون تيري

نجوم لا تنسى.. أفضل 5 لاعبين في تاريخ تشيلسي

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الصحة خلال زيارته المحافظة ويبحث سبل دعم المنظومة الصحية

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير الصحة خلال زيارته المحافظة ويبحث سبل دعم المنظومة الصحية.. تفاصيل

الطفلين

من صالون حلاقة إلى صدارة “التريند”.. القصة الكاملة لفيديو الطفلين الذي هزّ السوشيال ميديا وكشف حقيقة النوايا

بالصور

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

