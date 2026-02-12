قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ثنائي سوبر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره الجيش الملكي المغربي مساء يوم الأحد المقبل في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب إلي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام نظيره يانج افريكانز التنزاني بهدف لكل منهما خارج الديار.

ويغيب الثنائي أحمد سيد زيزو عن مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي عقب تعرضه للإصابة في إحدي مباريات الدوري الممتاز بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية.

فيما يغيب محمود حسن ترزيجية نجم النادي الأهلي عن مباراة الجيش الملكي المغربي بعد إصابته خلال المواجهة الآخيرة للفريق بشد في العضلة الخلفية.

فيما يستعيد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خدمات نجم الوسط إمام عاشور عقب انتهاءه من تأدية العقوبة التأديبية التي تعرض لها علي خلفية تخلفه عن السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز وعدم مشاركته مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

فيما يعود غدا الجمعة إمام عاشور إلي تدريبات النادي الأهلي الجماعية بعد انتهاء فترة الإيقاف لمدة أسبوعين وتغريمه مليون ونصف المليون جنيه إلي جانب التدريب بشكل منفرد.

انتر لوك
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
محافظ الشرقية
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
