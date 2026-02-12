قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نجم الأهلي السابق: معتمد جمال أدار مباراة سموحة بشكل خاطئ

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن عودة إمام عاشور تمثل إضافة قوية للفريق، بشرط تجهيزه نفسيًا بالشكل المناسب بعد الأزمة الأخيرة التي مر بها.

إمام عاشور

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن إمام عاشور لاعب مميز ولا يوجد عنصر يشبهه داخل وسط ملعب الأهلي، نظرًا لقدراته على الربط بين الخطوط وصناعة الفارق، مضيفًا أن اللاعب يتحمل جزءًا من المسؤولية فيما حدث، لكن من الضروري دعمه نفسيًا والتحدث معه بهدوء لإعادته في أفضل صورة.

وشدد على أن الأهلي يفتقد لاعبًا بنفس مواصفات إمام عاشور، وأن عودته ستمنح الفريق قوة إضافية في المرحلة المقبلة.

وعن الزمالك، انتقد جاد الله إدارة معتمد جمال لمباراة سموحة، معتبرًا أن البداية لم تكن موفقة على مستوى التشكيل، في ظل الدفع بلاعبين مثل شيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري رغم ابتعادهم عن المشاركة مؤخرًا، مؤكدًا أن الأفضل كان الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية.

كما أشاد بعبدالله السعيد، موضحًا أنه لاعب لا يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء، لما يمتلكه من رؤية فنية وموهبة تمنح الثقة لزملائه داخل الملعب، وهو ما ظهر بوضوح عقب مشاركته وتغير شكل الفريق.

واختتم جاد الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية فوز الأهلي على الجيش الملكي، من أجل تصدر المجموعة وتفادي مواجهة متصدري المجموعات الأخرى مثل بيراميدز أو الملعب المالي في الأدوار الإقصائية.

معتمد جمال الاهلي الزمالك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

