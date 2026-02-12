نجم الأهلي السابق: معتمد جمال أدار مباراة سموحة بشكل خاطئ

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن عودة إمام عاشور تمثل إضافة قوية للفريق، بشرط تجهيزه نفسيًا بالشكل المناسب بعد الأزمة الأخيرة التي مر بها.

إمام عاشور

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن إمام عاشور لاعب مميز ولا يوجد عنصر يشبهه داخل وسط ملعب الأهلي، نظرًا لقدراته على الربط بين الخطوط وصناعة الفارق، مضيفًا أن اللاعب يتحمل جزءًا من المسؤولية فيما حدث، لكن من الضروري دعمه نفسيًا والتحدث معه بهدوء لإعادته في أفضل صورة.

وشدد على أن الأهلي يفتقد لاعبًا بنفس مواصفات إمام عاشور، وأن عودته ستمنح الفريق قوة إضافية في المرحلة المقبلة.

وعن الزمالك، انتقد جاد الله إدارة معتمد جمال لمباراة سموحة، معتبرًا أن البداية لم تكن موفقة على مستوى التشكيل، في ظل الدفع بلاعبين مثل شيكو بانزا وخوان بيزيرا وسيف الجزيري رغم ابتعادهم عن المشاركة مؤخرًا، مؤكدًا أن الأفضل كان الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية.

كما أشاد بعبدالله السعيد، موضحًا أنه لاعب لا يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء، لما يمتلكه من رؤية فنية وموهبة تمنح الثقة لزملائه داخل الملعب، وهو ما ظهر بوضوح عقب مشاركته وتغير شكل الفريق.

واختتم جاد الله تصريحاته بالتأكيد على أهمية فوز الأهلي على الجيش الملكي، من أجل تصدر المجموعة وتفادي مواجهة متصدري المجموعات الأخرى مثل بيراميدز أو الملعب المالي في الأدوار الإقصائية.