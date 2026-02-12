رئيس أذربيجان: ندعم حل الدولتين ونعتزم تقديم المزيد من الدعم المالي للفلسطينيين في غزة

أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ، أن بلاده تعتزم خلال الفترة القادمة تقديم المزيد من الدعم المالي للفلسطينيين في قطاع غزة وتمويل بعض المشروعات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لابد أن يكون لها حل نهائي وعادل بإقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس إلهام علييف وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية أذربيجان تلبية للدعوة الرسمية من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان.

وأبرز علييف أن بلاده تدعم حل الدولتين وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده أقامت شراكات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة مع عشر دول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ودول أخرى، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في كل هذه الشراكات.

وأضاف أن جمهورية أذربيجان خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز لمدة أربع سنوات دعمت القضية الفلسطينية بقوة، وصدرت عن الحركة العديد من القرارات التي تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية، مستعرضًا التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات العربية الأذرية.

ولفت إلى حرصه على تعزيز العلاقات في المجال البرلماني من خلال تقوية العلاقات بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية الأذرية، معربًا عن ثقته في أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى بلاده ستمثل نقلة نوعية مهمة في هذا المجال.

وأضاف أن التضامن العربي الإسلامي يمثل أولوية ملحة في التعامل مع التحديات الراهنة.

من جانبه.. أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لدعم جمهورية أذربيجان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مطالبًا بالمزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين وممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

و ثمن رئيس البرلمان العربي التطورات الإيجابية في العلاقات العربية- الأذرية، على نحو ما عكسته زيارات فخامة الرئيس إلهام علييف خلال الفترة الأخيرة إلى بعض الدول العربية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تجمعه بالقادة العرب.

وعقب اللقاء قام وفد البرلمان العربي برئاسة "اليماحي" بوضع إكليل من الزهور عند نصب النصر التذكاري، وزيارة ضريح الزعيم الوطني المؤسس حيدر علييف.