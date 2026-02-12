قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الجيزة ترفع الكتل الخرسانية وتفتح سلم مشاة مدينة النور بحي الهرم
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أذربيجان: ندعم حل الدولتين ونعتزم تقديم المزيد من الدعم المالي للفلسطينيين في غزة

وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي
أ ش أ

أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ، أن بلاده تعتزم خلال الفترة القادمة تقديم المزيد من الدعم المالي للفلسطينيين في قطاع غزة وتمويل بعض المشروعات الاجتماعية في إطار عملية إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لابد أن يكون لها حل نهائي وعادل بإقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس إلهام علييف وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي،  في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى جمهورية أذربيجان تلبية للدعوة الرسمية من صاحبة غفاروفا رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان.

وأبرز علييف أن بلاده تدعم حل الدولتين وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن بلاده أقامت شراكات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة مع عشر دول من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ودول أخرى، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في كل هذه الشراكات.

وأضاف أن جمهورية أذربيجان خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز لمدة أربع سنوات دعمت القضية الفلسطينية بقوة، وصدرت عن الحركة العديد من القرارات التي تتوافق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية، مستعرضًا التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات العربية الأذرية.

ولفت إلى حرصه على تعزيز العلاقات في المجال البرلماني من خلال تقوية العلاقات بين البرلمان العربي والجمعية الوطنية الأذرية، معربًا عن ثقته في أن زيارة وفد البرلمان العربي إلى بلاده ستمثل نقلة نوعية مهمة في هذا المجال.

وأضاف أن التضامن العربي الإسلامي يمثل أولوية ملحة في التعامل مع التحديات الراهنة.

من جانبه.. أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لدعم جمهورية أذربيجان للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مطالبًا بالمزيد من الدعم للأشقاء الفلسطينيين وممارسة الضغوط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ووقف انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

و ثمن رئيس البرلمان العربي التطورات الإيجابية في العلاقات العربية- الأذرية، على نحو ما عكسته زيارات فخامة الرئيس إلهام علييف خلال الفترة الأخيرة إلى بعض الدول العربية، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تجمعه بالقادة العرب.

وعقب اللقاء قام وفد البرلمان العربي برئاسة "اليماحي" بوضع إكليل من الزهور عند نصب النصر التذكاري، وزيارة ضريح الزعيم الوطني المؤسس حيدر علييف.

أذربيجان الدعم المالي الشعب الفلسطيني وفد البرلمان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

ترشيحاتنا

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

الهالات السوداء

أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد