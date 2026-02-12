قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
برلمان

مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد

النائبة الدكتورة جيهان شاهين ، عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة التعليم بالبرلمان
النائبة الدكتورة جيهان شاهين ، عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة التعليم بالبرلمان
عبد الرحمن سرحان

أعلنت النائبة الدكتورة جيهان شاهين ، عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة التعليم بالبرلمان عن إعدادها لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وأكدت النائبة جيهان شاهين أن مشروع القانون يأتي استجابة للحاجة الملحّة إلى وجود إطار تشريعي حديث يحكم الخدمات الطبية المقدمة عبر الوسائط الإلكترونية، ويحمي المواطنين من الممارسات غير المنظّمة أو غير المرخصة، مضيفة أن التطبيب عن بُعد أصبح “أحد المسارات الأساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة”.

وأشارت النائبة جيهان شاهين إلى أن مشروع القانون يستهدف تحديد ضوابط واضحة لمزاولة التطبيب الإلكتروني، تشمل ترخيص الأطباء والمنصّات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الخدمة، وضمان جودة وسلامة التعامل الطبي عبر الإنترنت. كما يضع المشروع إطارًا محكمًا لحماية البيانات الصحية للمواطنين، وضمان سرية المعلومات المتداولة رقمياً.

ولفتت الدكتورة " جيهان " إلى أن القانون يتضمن مواداً تُجرّم أي ممارسات طبية تُقدَّم إلكترونيًا دون ترخيص، وتشدد العقوبات على انتحال صفة الطبيب أو إساءة استخدام بيانات المرضى، وهو ما يضمن حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمنصات غير الرسمية.

وأكدت النائبة جيهان شاهين عضو مجلس النواب أنه خلال الأيام المقبلة، تعتزم النائبة عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المختصة لضمان وصول القانون في صورته النهائية لأعلى مستويات الدقة والفاعلية، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصلحة المواطن المصري.

واختتمت الدكتورة جيهان شاهين عضو لجنة التعليم بالبرلمان  تصريحها بالتأكيد على أن “هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية الرقمية في مصر، ويعكس إيمان البرلمان بدوره في مواكبة التطور التكنولوجي وحماية حقوق المواطنين في آن واحد”.

