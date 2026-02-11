سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن تركيبة البرلمان الحالي، مختلفة عن ما سبق من كتل سياسية متنوعة وهدفها المواطن المصري.



وأكد وهدان خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى على أنه سيكون هناك أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة، متابعا: هدف البرلمان المحاسبة والمكاشفة، لما فيه صالح للشعب.



وطالب الإعلامي أحمد موسى نواب مجلس النواب بزيارة مشروع مستقبل مصر، وتابع النائب سليمان وهدان، سيكون هناك زيارة لوفد من مجلس النواب إلى مشروع جهاز مستقبل وطن

