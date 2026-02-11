النائب سمير صبري: الاستمرارية في الإدارة مفتاح الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أكد النائب سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، على أن التغيير المستمر في القيادات الإدارية لا يمثل الحل الأمثل، مؤكدًا أن الاستمرارية والعمل بروح الفريق الواحد يسهمان في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخدمة المواطنين بصورة أفضل.



وأشار خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية ساهم في جذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، موضحًا أن تحسين المرافق والخدمات يعد عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية.



وأوضح أن بعض الإجراءات الاقتصادية، مثل تحريك سعر بنزين 95 الذي يستهلكه قطاع محدود من المواطنين، تأتي في إطار إعادة توجيه الدعم بما يخدم الفئات الأكثر احتياجًا.



وشدد على أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.



