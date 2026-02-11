قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"
سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
توك شو

أحمد موسى: قوة الجيش ضمانة الاستقرار والتكليفات الرئاسية خارطة طريق للعمل

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة للفريق أشرف سالم بمناسبة توليه حقيبة وزارة الدفاع، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية المصرية تمثل ركيزة أساسية في حماية الدولة وصون أمنها القومي، وأن الجيش المصري يعد من بين أقوى الجيوش على مستوى العالم من حيث الجاهزية والتسليح والكفاءة القتالية.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، ربط موسى بين أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين طبيعة المرحلة التي تتطلب بحسب وصفه عملًا جادًا ومختلفًا يلبي تطلعات المواطنين. 

وأشار إلى أن الشارع ينتظر نتائج واضحة، مؤكدًا أن وقت التنفيذ قد بدأ، وأن الأولوية الآن لتحويل الخطط إلى إنجازات ملموسة.

وأوضح أن الرئيس السيسي حدد للحكومة ثماني تكليفات رئيسية تمثل مسار العمل خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها دعم قطاعي الصناعة والسياحة باعتبارهما من أهم مصادر دفع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. 

وأضاف أن وضوح هذه التكليفات يضع الجميع أمام مسؤوليات مباشرة، تتطلب أداءً سريعًا ومنظمًا ينعكس على الواقع المعيشي للمواطنين.

وتابع موسى أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لتحقيق طموحات أكبر، مستشهدًا بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي حظي باهتمام عالمي واسع، معتبرًا أن هذا الحدث يعكس قدرة مصر على تنفيذ مشروعات كبرى وفق معايير دولية. وأشار إلى أن مكانة مصر الإقليمية والدولية تجعل العديد من القوى العالمية من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين وتركيا والدول العربية حريصة على تعزيز التعاون معها، انطلاقًا من ثقلها السياسي والاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، شدد على أن مصر تنتهج سياسة قائمة على دعم السلام والاستقرار في المنطقة، موضحًا أن السلام لا يتحقق إلا بوجود قوة تحميه، وأن القوات المسلحة تمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، إلى جانب ما تتمتع به الدولة من رصيد حضاري وتاريخي وقوة ناعمة مؤثرة.

وتطرق موسى إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة مجلس الوزراء، معتبرًا أن القرار يستند إلى خبرة تراكمية وإدارة لملفات معقدة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تقييم المسؤولين يجب أن يكون وفقًا لما يتحقق من نتائج فعلية على الأرض.

 كما أشار إلى أن العمل العام بطبيعته محل نقاش دائم، إلا أن الأهم هو اختيار العناصر القادرة على تحمل المسؤولية في ظل التحديات الراهنة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التفاؤل والعمل بروح الفريق، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود داخل مؤسسات الدولة كافة، وأن معيار النجاح الحقيقي سيظل مرتبطًا بما يشعر به المواطن من تحسن واستقرار في حياته اليومية، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

