مجانا | الصحة تطلق مبادرة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، أن الصحة ليست مرتبطة بالجسد ولكنها مرتبطة بالجانب النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن البعض يعاني رغبة قهرية في التعامل مع الإنترنت، ومصحوب بعدم القدرة على ضبط الوقت ووجود اعراض توتر وقلق وعصبية.

وقال عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا”، أن خدمات الصحة النفسية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت في "مبادرة صحتك سعادة" تقدم بالمجان، مؤكدا أنه لدينا عيادات في الاسكندرية وأسيوط والمنيا والدلتا والقاهرة الكبرى والصعيد.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العلاج في الأساس يعتمد على الجانب النفسي، مع تقديم العلاج الدوائي لبعض الحالات، مؤكد أنه قد يكون هناك مرحلة ثانية من المبادرة لو تم نجاح المرحلة الأولى.