إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مجانا | الصحة تطلق مبادرة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت

محمود محسن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، أن الصحة ليست مرتبطة بالجسد ولكنها مرتبطة بالجانب النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أن البعض يعاني رغبة قهرية في التعامل مع الإنترنت، ومصحوب بعدم القدرة على ضبط الوقت ووجود اعراض توتر وقلق وعصبية.

وقال عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا”، أن خدمات الصحة النفسية لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية والإنترنت في "مبادرة صحتك سعادة" تقدم بالمجان، مؤكدا أنه لدينا عيادات في الاسكندرية وأسيوط والمنيا والدلتا والقاهرة الكبرى والصعيد.

وتابع  المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العلاج في الأساس يعتمد على الجانب النفسي، مع تقديم العلاج الدوائي لبعض الحالات، مؤكد أنه قد يكون هناك مرحلة ثانية من المبادرة لو تم نجاح المرحلة الأولى. 

حسام عبد الغفار وزارة الصحة الصحة الإنترنت قلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتجديد الثقة

السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

فيديو

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

