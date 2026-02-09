قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
هولندا.. إصابة 30 رضيعا بالتسمم بعد تناول حليب صناعي
ستروين تقدم حزمة TEAM D لعدد من سياراتها الرياضية.. تفاصيل
بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تصفح الموبايل في السرير أبرزها.. عادات يومية تدمر صحة القلب
118 أسيرا فلسطينيا محكوم عليهم بالمؤبد.. ومخاوف من تسريع تنفيذ الإعدام
دعاء الفجر للرزق والبركة.. ردده صباح يوم 21 شعبان
بقوة 185 حصانا.. ماذا تقدم شانجان CS75 Plus؟
رسوم جمركية باهظة.. ترامب يكشف عن قمة أمريكية صينية جديدة
أفعال تعرضك للحبس وغرامة 100 آلاف جنيه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة تطلق أول شبكة حكومية لعلاج إدمان الإنترنت مجانًا في 6 مستشفيات

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
محمد البدوي

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل المرحلة الأولى من شبكة عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت، داخل عدد من مستشفيات الصحة النفسية الكبرى على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف مواجهة أخطار الإدمان الرقمي المتزايد، خاصة بين الأطفال والشباب.

 تشغيل 6 عيادات

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل 6 عيادات داخل مستشفيات العباسية والخانكة بالقاهرة الكبرى، والمعمورة بالإسكندرية، ودميرة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب مستشفيات المنيا وأسيوط، مؤكدًا أن الدولة تتحمل التكلفة الكاملة للعلاج دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

 أحدث البروتوكولات العلاجية

وأشار إلى أن خطط العلاج والدعم النفسي تختلف باختلاف كل حالة، لافتًا إلى تدريب 120 من الكوادر الطبية من أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين وفق أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع حالات سوء استخدام الإنترنت والإدمان الرقمي.

 المنصة القومية للصحة النفسية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن العيادات تستقبل الحالات يوم الأربعاء من كل أسبوع، موضحًا أن خدمات العلاج متاحة مجانًا لجميع الفئات العمرية، سواء للأطفال أو أولياء الأمور أو البالغين، من خلال فرق علاجية متكاملة، كما تم إتاحة التواصل الهاتفي مع المنصة القومية للصحة النفسية للحصول على الاستشارات وخدمات علاج إدمان الإنترنت دون مقابل.

الصحة وزارة الصحة حسام عبد الغفار الإنترنت إدمان الإنترنت علاج إدمان الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل فرد.. موعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

مدبولي

ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص

ضبط المتهم

سقط قبل سفره إلى ليبيا.. ترزي وراء واقعة مقـ.ــتل سيدة ونجلها بكفر الشيخ

مصطفى بكري

مصطفى بكري: 4 مفاجآت في التشكيل الجديد للحكومة.. وعودة وزارة الإعلام

متهمين

قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط

بلاتي توريه

نجم بيراميدز ينضم إلى أهلي طرابلس.. رسميًا

ترشيحاتنا

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد أفضل أدعية النبي ليلا للوقاية من كل سوء

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

قافلة دعوية لواعظات الأزهر

تعزيزا لدور المرأة.. البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية لواعظات الأزهر لجنوب سيناء

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

فيديو

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد