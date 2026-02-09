الصحة تطلق أول شبكة حكومية لعلاج إدمان الإنترنت مجانًا في 6 مستشفيات

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل المرحلة الأولى من شبكة عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت، داخل عدد من مستشفيات الصحة النفسية الكبرى على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف مواجهة أخطار الإدمان الرقمي المتزايد، خاصة بين الأطفال والشباب.

تشغيل 6 عيادات

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل 6 عيادات داخل مستشفيات العباسية والخانكة بالقاهرة الكبرى، والمعمورة بالإسكندرية، ودميرة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب مستشفيات المنيا وأسيوط، مؤكدًا أن الدولة تتحمل التكلفة الكاملة للعلاج دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

أحدث البروتوكولات العلاجية

وأشار إلى أن خطط العلاج والدعم النفسي تختلف باختلاف كل حالة، لافتًا إلى تدريب 120 من الكوادر الطبية من أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين وفق أحدث البروتوكولات العلاجية للتعامل مع حالات سوء استخدام الإنترنت والإدمان الرقمي.

المنصة القومية للصحة النفسية

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن العيادات تستقبل الحالات يوم الأربعاء من كل أسبوع، موضحًا أن خدمات العلاج متاحة مجانًا لجميع الفئات العمرية، سواء للأطفال أو أولياء الأمور أو البالغين، من خلال فرق علاجية متكاملة، كما تم إتاحة التواصل الهاتفي مع المنصة القومية للصحة النفسية للحصول على الاستشارات وخدمات علاج إدمان الإنترنت دون مقابل.