هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت حزمة من القرارات التنظيمية بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تستهدف ضبط العملية التعليمية داخل المدارس، وعلى رأسها الالتزام الكامل بالحضور والانصراف، وتفعيل دور الغياب وربطه بالتقييمات المستمرة للطلاب.

أوضحت الحزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هناك ضغطًا كبيرًا واقعًا على جميع أطراف المنظومة التعليمية نتيجة كثرة التقييمات، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يطالبون بإعادة النظر في آليات تنفيذها، بما يحقق الهدف التربوي الحقيقي من التقييم دون تحميل الطالب وولي الأمر والمعلم أعباءً زائدة.

أضافت أن التقييم في حد ذاته عنصر أساسي ولا غنى عنه في العملية التعليمية، لكنه في صورته الحالية خلال الفصل الدراسي الثاني يمثل ضغطًا شديدًا، خاصة مع التقييم المستمر، وهو ما يرى فيه بعض أولياء الأمور غيابًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أشارت الحزاوي إلى أن الوزارة ملتزمة باستمرار التقييمات خلال شهر رمضان بشكل طبيعي، كما حدث في الفصل الدراسي الأول، لافتة إلى وجود زيارات ميدانية تُجرى على أرض الواقع لمتابعة انتظام الدراسة، إلى جانب تسجيل الغياب إلكترونيًا دون تهاون، مع التأكيد على وجود نسبة حضور محددة لكل طالب كشرط لدخول الامتحانات.

وجهت الخبير التربوي نصيحة للطلاب بضرورة التركيز خلال الفصل الدراسي الثاني لتعويض ما فاتهم من درجات في الفصل الأول، مطالبة أولياء الأمور بالابتعاد عن أسلوب اللوم والعتاب، والاعتماد بدلًا من ذلك على التحفيز والدعم النفسي.

شددت داليا الحزاوي على أهمية تنظيم الوقت، وتقليل المشتتات، والاهتمام بالمذاكرة بشكل منتظم، إلى جانب العناية بالتغذية الصحية السليمة، لما لها من دور كبير في تحسين التركيز والتحصيل الدراسي.