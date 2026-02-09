قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف

مدرسة
مدرسة
البهى عمرو

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم أصدرت حزمة من القرارات التنظيمية بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تستهدف ضبط العملية التعليمية داخل المدارس، وعلى رأسها الالتزام الكامل بالحضور والانصراف، وتفعيل دور الغياب وربطه بالتقييمات المستمرة للطلاب.

أوضحت الحزاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هناك ضغطًا كبيرًا واقعًا على جميع أطراف المنظومة التعليمية نتيجة كثرة التقييمات، مشيرة إلى أن أولياء الأمور يطالبون بإعادة النظر في آليات تنفيذها، بما يحقق الهدف التربوي الحقيقي من التقييم دون تحميل الطالب وولي الأمر والمعلم أعباءً زائدة.

أضافت أن التقييم في حد ذاته عنصر أساسي ولا غنى عنه في العملية التعليمية، لكنه في صورته الحالية خلال الفصل الدراسي الثاني يمثل ضغطًا شديدًا، خاصة مع التقييم المستمر، وهو ما يرى فيه بعض أولياء الأمور غيابًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أشارت الحزاوي إلى أن الوزارة ملتزمة باستمرار التقييمات خلال شهر رمضان بشكل طبيعي، كما حدث في الفصل الدراسي الأول، لافتة إلى وجود زيارات ميدانية تُجرى على أرض الواقع لمتابعة انتظام الدراسة، إلى جانب تسجيل الغياب إلكترونيًا دون تهاون، مع التأكيد على وجود نسبة حضور محددة لكل طالب كشرط لدخول الامتحانات.

وجهت الخبير التربوي نصيحة للطلاب بضرورة التركيز خلال الفصل الدراسي الثاني لتعويض ما فاتهم من درجات في الفصل الأول، مطالبة أولياء الأمور بالابتعاد عن أسلوب اللوم والعتاب، والاعتماد بدلًا من ذلك على التحفيز والدعم النفسي.

شددت داليا الحزاوي على أهمية تنظيم الوقت، وتقليل المشتتات، والاهتمام بالمذاكرة بشكل منتظم، إلى جانب العناية بالتغذية الصحية السليمة، لما لها من دور كبير في تحسين التركيز والتحصيل الدراسي.

رمضان شهر رمضان المدارس التعليم صباح البلد صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

ضحايا حادث بني سويف

وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

الزمالك

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من زامبيا

الزمالك

مفروض نمسك فيه.. شيكابالا يوجّه رسالة لمجلس لبيب بشأن نجم الزمالك

رضا عبد العال

رضا عبد العال ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

بالصور

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد