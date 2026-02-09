قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعليم دمياط تكتسح مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الثانوية

زينب الزغبي

​حققت محافظة دمياط إنجازاً غير مسبوق في تصفيات مسابقة "أوائل الطلبة" للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية (نظام القطاعات)، بعد أن تمكنت من انتزاع المركز الأول والصدارة في مواجهات حاسمة ضمت محافظات (الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس).


​لم تكتفِ محافظة دمياط بمجرد الفوز، بل سجلت سابقة تاريخية كأول محافظة تخوض التصفيات النهائية بفريقين معاً (عربي ولغات)، وجاءت النتائج كالتالي، ​مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة: حصدت المركز الأول على مستوى القطاع (نظام التعليم العام)، ​مدرسة اللغات الرسمية بإدارة دمياط: حصدت المركز الأول على مستوى القطاع (نظام اللغات).

​بهذه النتيجة، تضرب دمياط موعداً مع المنافسة النهائية على مستوى الجمهورية، لتمثيل القطاع أمام أوائل المحافظات الأخرى في نهائي مرتقب.


​من جانبه، أعرب  ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن فخره الشديد بهذا المستوى المشرف، ووجه تهنئة قلبية للطلاب مؤكداً أنهم "واجهة دمياط المضيئة". كما خص بالشكر والتقدير ل محمد خفاجي مدير التعليم الثانوي بالديوان و​ علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية للإشراف والمتابعة للفريقين و هالة البداوي مدير مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة و​و رحاب بروة مدير المرحلة الثانوية بمدرسة اللغات الرسمية.

​وأثنى "عمـــاره" على جهود هيئة التدريس والإدارات المدرسية التي هيأت المناخ المناسب للطلاب للوصول إلى هذه المنصة التتويجية، متمنياً للفريقين التوفيق في نهائيات الجمهورية لرفع اسم دمياط عالياً.

