استجابة لشكاوى المواطنين.. حي مناخ بورسعيد يشن حملة للتصدي لمخالفات البناء

قادت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ بمحافظة بورسعيد حملة لرصد وإزالة مخالفات البناء في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ومخالفات البناء وتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن رصد أعمال بناء مخالفة "عشة" و" غرفة" أعلي عقار سكني بمساكن15 مايو المعروفة بالنشار دون ترخيص قانوني، حيث تم إزالة البناء وإيقاف تلك الأعمال على الفور واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين.

تمثلت الحملة في قيادات الحي ومنهم الأستاذ السيد الضوي سكرتير الحي والإدارات المعنية والمكونة منها لجنة رصد التعديات ،يأتي ذلك إستمراراً للحملات المكبرة التى قام بها تنفيذي الحي والإدارات المعنية ؛ للتفتيش علي الوحدات والعقارات السكنية والأسواق والمحال التجارية ؛ لمراجعة شروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة ومراجعة عقود التخصيص ومدى قانونيتها والترخيص وكذا مدى تطبيق شروط التعاقد .

وكانت رئيسة حي المناخ قد شكلت عدة لجان للرصد والمتابعة ومراجعة العقارات و الوحدات السكنية والمحلات والتأكيد من الوضع القانوني تنفيذا لشروط التعاقد والتخصيص الممنوح، تعمل في ورديات صباحية ومسائية مستمرة لرصد أية مخالفات والتحرك الفوري لإيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والضرب بيد من حديد ضد كل متعدي علي أملاك الدولة. أو مخالف لقانون البناء وما إلي ذلك من تعديات، ضمن خطة عمل متكاملة تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في بناء مدن آمنة، عادلة، ومستدامة، وتحافظ على حقوق الأجيال الحالية دون إغفال حقوق الأجيال القادمة.