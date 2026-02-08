اتحركوا الفجر.. جهود ميدانية مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بجميع مناطق ضواحى بورسعيد | شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة اتحركت فجرا بناء علي تعليمات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف الجهود في ملف الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة

تابع الحملة فوزى الوالى رئيس حى الضواحى

عمل الفريق الميدانى لادارة الاشغالات خلال الحملة المكبرة لازالة كافة الاشغالات والتعديات والمخالفات والعودة لخطوط التنظيم المقررة بشوارع عبد الرحمن شكرى و محيط مسجد سرحان ومساكن النور و الموقف القديم





تحركات ميدانية منذ فجرا لادارة الإشغالات لرفع الإشغالات بمختلف مناطق الضواحي

وتم التنبيه بعدم تكرار المخالفات والا سيتم تفعيل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين



وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة ومصادرة ٥ عربات يد وعربات كارو و ٤ ترابيزات وعربة لبيع وتجهيز الطعام وعدد واحد بنك بيع السمك

تعوق حركة المشاة والمركبات من امام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى



وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه



جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تهدف لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين

