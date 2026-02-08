قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
محافظات

مستشفى ميداني .. غوص و إنقاذ بورسعيد تعلن الإستعدادات الطبية للبطولة الشتوية

مستشفى ميداني .. غوص و إنقاذ بورسعيد تعلن الإستعدادات الطبية للبطولة الشتوية
مستشفى ميداني .. غوص و إنقاذ بورسعيد تعلن الإستعدادات الطبية للبطولة الشتوية
محمد الغزاوى

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص أن البطولة الشتوية للسباحة بالزعانف 2026 ، والتي تقام في فبراير الجاري ، وتحمل اسم كأس الشهيد يوسف عبد الملك ، سوف تشهد وجود مستشفى ميداني على حرم حمام السباحة.

يأتي ذلك للتصرف مع أي حالة طارئة خلال منافسات البطولة ، وسوف تضم المستشفى طبيبة و مسعفين إلى جانب تواجد سيارة إسعاف مجهزة .

ومن جانبها قامت اللجنة الطبية بالمنطقة برئاسة الدكتورة أميرة رخا وتحت إشراف مجلس إدارة المنطقة  وبمتابعة مستمرة ودقيقة من سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ ، بمراجعة كل التقارير الطبية التي تلقتها إدارة المنطقة فى بورسعيد  من اللاعبين المشاركين بالبطولة تنفيذا للكود الطبي الذي أطلقته وزارة الشباب و الرياضة ، للتأكد من سلامة كافة اللاعبين المشاركين في البطولة.


يذكر أن البطولة سوف تقام خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجاري بالمدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة 1350 لاعب و لاعبة يمثلون 36 نادي و مؤسسة رياضية.

بورسعيد منطقة بورسعيد غوص بورسعيد السباح يوسف عبد الملك

