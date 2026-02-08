مستشفى ميداني .. غوص و إنقاذ بورسعيد تعلن الإستعدادات الطبية للبطولة الشتوية

أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص أن البطولة الشتوية للسباحة بالزعانف 2026 ، والتي تقام في فبراير الجاري ، وتحمل اسم كأس الشهيد يوسف عبد الملك ، سوف تشهد وجود مستشفى ميداني على حرم حمام السباحة.

يأتي ذلك للتصرف مع أي حالة طارئة خلال منافسات البطولة ، وسوف تضم المستشفى طبيبة و مسعفين إلى جانب تواجد سيارة إسعاف مجهزة .

ومن جانبها قامت اللجنة الطبية بالمنطقة برئاسة الدكتورة أميرة رخا وتحت إشراف مجلس إدارة المنطقة وبمتابعة مستمرة ودقيقة من سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص و الإنقاذ ، بمراجعة كل التقارير الطبية التي تلقتها إدارة المنطقة فى بورسعيد من اللاعبين المشاركين بالبطولة تنفيذا للكود الطبي الذي أطلقته وزارة الشباب و الرياضة ، للتأكد من سلامة كافة اللاعبين المشاركين في البطولة.



يذكر أن البطولة سوف تقام خلال الفترة من 10 وحتى 15 فبراير الجاري بالمدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة 1350 لاعب و لاعبة يمثلون 36 نادي و مؤسسة رياضية.