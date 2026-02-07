قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الكوكي: مباراة المصري أمام كايزر تشيفز فى أياب الكونفدرالية شديدة التعقيد في معترك حاسم

نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري
نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري
محمد الغزاوى

أكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري أن مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز فى إياب الكونفدرالية  شديدة التعقيد في معترك حاسم جدًا من البطولة الكونفيدرالية.

وقال الكوكي هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية والمباراة سيغلب عليها الطابع التكتيكي.

وشدد المدير الفني للنادى المصري أن لديه دراية كاملة بمواطن القوة والضعف في فريق كايزر تشيفز.

وأضاف الكوكي انه حزين لغياب باهر المحمدي بسبب الإصابة ولكن ثقتي في جميع اللاعبين كبيرة للغاية.

وكشف الكوكي انه يعاني بشدة من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المدير الفني للنادى المصري أن نتيجة مباراة الغد ستحدد بشكل كبير الفريق المتأهل لدور الثمانية ومجموعتنا صعبة للغاية.

واختتم الكوكي تصريحاته قائلا اعتدنا التعامل مع الضغوطات المحيطة بالفريق.

صبحي .. المباراة تجمع بين فريقين كبيرين 

وفي سياق متصل كشف لاعب المصري خالد صبحي أن المباراة تجمع بين فريقين كبيرين وخبراتهما الأفريقية كبيرة.

وقال لاعب المصري لدينا تركيز كبير للحصول على النقاط الثلاث للمباراة.

وشدد صبحي قائلا درسنا الفريق المنافس جيدًا ونأمل أن يحالفنا التوفيق في مباراة الغد.

المصري النادى المصري كايزر تشيفز الكونفدرالية

