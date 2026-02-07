قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بعد حجبها في مصر.. كيف تعمل ميزة تحقق العمر على روبلوكس؟

روبلوكس
روبلوكس
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة روبلوكس Roblox، بعد مرور شهر على إطلاق نظام التحقق الإجباري عبر الوجه للوصول إلى الدردشات على منصتها، أن 45% من مستخدميها النشطين يوميا قد خضعوا لفحوصات العمر حتى 31 يناير.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب موجة من الدعاوى القضائية المتعلقة بسلامة الأطفال، شملت دعاوى من مدعي عام ولاية تكساس وكنتاكي ولويزيانا، وذلك بعد تقارير تفيد بأن روبلوكس تعرض المستخدمين الصغار لمخاطر مثل الاستدراج والمحتوى الجنسي الصريح.

كيف يعمل نظام فحص العمر في روبلوكس؟

لاستكمال فحص العمر، يطلب من المستخدمين في الولايات المتحدة فتح تطبيق روبلوكس، والسماح بالوصول إلى الكاميرا، واتباع سلسلة من التعليمات على الشاشة للتحقق من الوجه. 

وتؤكد الشركة أنه يتم حذف أي صور أو مقاطع فيديو للمستخدمين بعد اكتمال عملية التحقق، إذ يتم التعامل مع الصور والفيديوهات من قبل جهة خارجية هي Persona، التي تقوم أيضا بحذفها بعد الانتهاء من الفحص.

نظام فحص العمر في روبلوكس

وبمجرد إتمام التحقق، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الدردشات المبنية على العمر، والتي تتيح التواصل فقط مع الآخرين ضمن الفئة العمرية نفسها أو الفئات القريبة. 

وتنقسم الفئات العمرية إلى: أقل من 9 سنوات، من 9 إلى 12، من 13 إلى 15، من 16 إلى 17، من 18 إلى 20، وأكثر من 21 سنة، على سبيل المثال، يمكن لمستخدمي فئة 9-12 التواصل مع فئتهم العمرية، وأيضا مع مستخدمي فئتي أقل من 9 ومن 13 إلى 15.

في حال كان تقدير العمر غير صحيح، يمكن للمستخدمين الاستئناف والتحقق من أعمارهم بطرق بديلة، مثل التحقق بالهوية أو عبر إعدادات الرقابة الأبوية التي تسمح للوالدين بتحديث عمر الطفل.

خلال إعلان الشركة عن أرباح الربع الرابع من 2025، قالت روبلوكس إن بيانات الفحص الفعلي أظهرت أن قاعدة المستخدمين أصغر سنا مما هو مبلغ عنه ذاتيا، وهو أمر متوقع بحسب الشركة نفسها. 

ومن بين 45% من المستخدمين الذين أجروا الفحص: 35% تقل أعمارهم عن 13 عاما، 38% تتراوح أعمارهم بين 13 و17، و27% فوق 18 عاما.

مع إطلاق النظام الجديد، ظهرت بعض المخاوف من الثغرات المحتملة، إذ أبلغ موقع Wired عن وجود حسابات روبلوكس موثقة عمرا على موقع eBay لمستخدمين قصر بعمر 9 سنوات، وعلى الرغم من إزالة هذه القوائم، لا تزال هناك مخاوف من إمكانية وصول المتحرشين إلى الحسابات متظاهرين بأنهم قاصرون.

وقالت إليزا جاكوبس، المديرة العليا لسياسات المنتج في روبلوكس، لموقع TechCrunch، إن الشركة تشغل أنظمة تحقق مستمرة في الخلفية للتأكد من صحة العمر ومنع أي استغلال محتمل. 

وأضافت أن المنصة تراقب سلوك الحساب مثل نوع الألعاب التي يتم لعبها، الأشخاص الذين يتواصل معهم المستخدم، وحتى تحليل طريقة الكتابة، إذ تختلف طريقة كتابة البالغين عن الأطفال. 

كما تستخدم المنصة أنماط استخدام الرموز التعبيرية، حيث يميل البالغون إلى وضعها في نهاية الجملة، بينما يستخدمها الشباب غالبا في منتصف الجملة.

إلى جانب تعزيز الأمان، قال ديفيد بازوكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لروبلوكس، خلال مكالمة الأرباح، إن البيانات الناتجة عن فحص العمر ستستخدم أيضا لتعزيز الإيرادات. 

وأضاف أن فئة المستخدمين فوق 18 عاما تمثل فرصة نمو أكبر مما كان متوقعا، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الفئة تنمو بأكثر من 50%، وتحقق عوائد 40% أعلى من الفئات الأصغر سنا.

وأشار بازوكي إلى أن روبلوكس تعمل على تحسين المنصة لدعم الألعاب المربحة الشائعة بين الكبار، مثل ألعاب إطلاق النار، والألعاب التفاعلية RPG، وألعاب الرياضة والسباقات.

