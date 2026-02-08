قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
أخبار البلد

انفراجة قبل رمضان.. اللحوم بـ280 جنيهًا والبيض بـ105 في معارض وزارة الزراعة

منافذ الزراعة
منافذ الزراعة
شيماء مجدي   -  
عدسة: أحمد قطب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتصاعد معدلات البحث عن أسعار السلع الغذائية، تتحرك الدولة بخطوات مكثفة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وفي هذا الإطار، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل جهودها للتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية والمنافذ الثابتة والمتنقلة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف إتاحة المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة مع زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان.

وأوضح وزير الزراعة أن تنظيم هذه المعارض يأتي في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار داخل معارض وزارة الزراعة يرجع إلى تقليل حلقات التداول والوساطة، حيث يتم توفير المنتجات مباشرة من المزارع الإنتاجية التابعة للوزارة إلى المنافذ والمعارض، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد المنافذ ليصل إلى نحو 1000 منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، لتغطية مختلف المناطق، بما في ذلك القرى والمناطق النائية والميادين العامة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ونوه بأن هناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارتي التموين والتنمية المحلية، إلى جانب المحافظين، للتوسع في إقامة المزيد من معارض السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وزير الزراعة أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض الجديدة في مناطق حيوية، من بينها باب الشعرية، والمطرية، ومنشية ناصر، والقناطر الخيرية، إلى جانب محافظات الإسكندرية، ومطروح، والقاهرة الجديدة، والجيزة، وذلك ضمن خطة متكاملة لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين وتيسير حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبيض المائدة طوال شهر رمضان المبارك بأسعار التكلفة، في ظل ارتفاع معدلات استهلاك البروتين خلال الشهر الكريم، مؤكدًا إلزام العارضين والجهات التابعة للوزارة بالالتزام بهوامش ربح منخفضة، مع استمرار التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ كميات إضافية من الدواجن، خاصة في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن، مدير إدارة التسويق بمعهد بحوث البساتين، إن منافذ وزارة الزراعة تعمل على مدار العام، وتقدم تخفيضات تتراوح بين 20% و30% على مختلف السلع الغذائية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير بدائل آمنة ومناسبة للأسعار المتداولة في الأسواق الحرة.

وأضاف «حسن»، في تصريحات ل "صدي البلد " ، أن معارض رمضان التي افتتحها وزير الزراعة في المتحف الزراعي بالدقي ومنطقة باب الشعرية تستمر لمدة 45 يومًا، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل وخلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري على هذه المعارض يشهد تزايدًا ملحوظًا مع كل دورة جديدة.

وأشار إلى أن المعارض والمنافذ تطرح أكثر من 200 سلعة غذائية متنوعة يحتاجها كل بيت مصري، تشمل الزيوت بأنواعها المختلفة سواء زيت الزيتون أو الزيوت النباتية، والأرز، والسكر، والمكرونة، والدقيق، والبلح، والياميش، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات الطازجة.

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح مدير إدارة التسويق بمعهد بحوث البساتين أن أسعار السلع داخل منافذ وزارة الزراعة جاءت أقل من مثيلاتها في الأسواق، حيث سجل كيلو اللحم نحو 280 جنيهًا، وكرتونة البيض 105 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو البطاطس 4 جنيهات، وكيلو البصل 8 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، وكيلو الأرز 22 جنيهًا، بينما يبدأ سعر لتر الزيت من 50 جنيهًا، وكيلو البلح من 30 جنيهًا، وكيلو السمك البلطي من 55 جنيهًا، مع تخفيضات خاصة على ياميش رمضان تصل إلى 40%.

احتياجات المواطنين

وأكد وزير الزراعة في ختام تصريحاته أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال شهر رمضان، مع المتابعة المستمرة للأسواق وضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

شهر رمضان السلع الغذائية الأسواق احتياجات المواطنين الاستقرار

