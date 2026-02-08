مصر لم تغلق معبر رفح.. خبير: مخطط للضغط على مصر من أجل تصفية القضية الفلسطينية

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري والإستراتيجي، أنه قبل احداث 7 أكتوبر، كان معبر رفح مخصص لعبور الأفراد، ولكن بعد أحداث 7 أكتوبر سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني، وتتحكم في دخول وخروج الأفراد من المعبر.

وقال حاتم صابر، خلال لقاء له لبرنامج الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، مؤكدا أن مصر لم ولن تغلق المعبر منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

وتابع الخبير العسكري والإستراتيجي، أنه كان هناك مخطط للضغط على مصر من أجل تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مع الإدعاءات الإسرائيلية بأن مصر هي من تغلق معبر رفح، وهو أمر خاطئ.