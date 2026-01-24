قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: رسائل الرئيس في عيد الشرطة استقرار مصري وقيادة أمنية حازمة في مواجهة التحديات

السيسي
السيسي
محمد البدوي

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 74 كانت مليئة بالرسائل القوية والواضحة التي تعكس قوة الدولة المصرية واستقرارها، مُوجهة إلى الداخل والخارج.

وأضاف حاتم صابر في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc أن أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس تتمثل في تأكيد أن مصر دولة مستقرة، وأن أمنها الوطني خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، مشددًا على أنه لا مجال لعودة الفوضى إلى الشارع المصري مجددًا.

 المنظومة الأمنية المصرية 

وأوضح خبير مكافحة الإرهاب أن المنظومة الأمنية المصرية استعادت توازنها بفضل تضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم من أجل تأكيد الاستقرار الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الداخلي.

 العمليات النفسية وحروب المعلومات

وأشار صابر أيضًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه الدولة المصرية في ظل العمليات النفسية وحروب المعلومات التي تشنها بعض الأطراف الخارجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إضعاف الوعي المجتمعي وضرب الثقة في مؤسسات الدولة. 

وأكد أن هذه الحرب تتطلب يقظة مستمرة لمواجهة محاولات تزييف الوعي بين المواطنين.

حماية الأجيال الجديدة

وفيما يتعلق بحماية الأجيال الجديدة من تأثيرات التكنولوجيا، شدد العقيد حاتم صابر على ضرورة سن تشريعات قوية للتصدي للمخاطر المعلوماتية، وزيادة الوعي الأمني لدى الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة والحملات الممنهجة التي تهدد استقرار الوطن.

السيسي مكافحة الإرهاب الإرهاب الدولي حرب المعلومات عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

النائب عادل ناصر

برلماني: تلاحم الشرطة مع الشعب صمام أمان الوطن.. وكلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة قوية

مجلس النواب

طلب إحاطة في البرلمان بسبب توقف هواتف السائحين

علي فايز

علي فايز: احتفالات عيد الشرطة تمثل محطة سنوية لاستحضار قيم الانتماء والولاء

بالصور

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد