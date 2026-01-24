خبير: رسائل الرئيس في عيد الشرطة استقرار مصري وقيادة أمنية حازمة في مواجهة التحديات

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 74 كانت مليئة بالرسائل القوية والواضحة التي تعكس قوة الدولة المصرية واستقرارها، مُوجهة إلى الداخل والخارج.

وأضاف حاتم صابر في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc أن أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس تتمثل في تأكيد أن مصر دولة مستقرة، وأن أمنها الوطني خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه، مشددًا على أنه لا مجال لعودة الفوضى إلى الشارع المصري مجددًا.

المنظومة الأمنية المصرية

وأوضح خبير مكافحة الإرهاب أن المنظومة الأمنية المصرية استعادت توازنها بفضل تضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم من أجل تأكيد الاستقرار الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الداخلي.

العمليات النفسية وحروب المعلومات

وأشار صابر أيضًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه الدولة المصرية في ظل العمليات النفسية وحروب المعلومات التي تشنها بعض الأطراف الخارجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى إضعاف الوعي المجتمعي وضرب الثقة في مؤسسات الدولة.

وأكد أن هذه الحرب تتطلب يقظة مستمرة لمواجهة محاولات تزييف الوعي بين المواطنين.

حماية الأجيال الجديدة

وفيما يتعلق بحماية الأجيال الجديدة من تأثيرات التكنولوجيا، شدد العقيد حاتم صابر على ضرورة سن تشريعات قوية للتصدي للمخاطر المعلوماتية، وزيادة الوعي الأمني لدى الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة والحملات الممنهجة التي تهدد استقرار الوطن.