وزير قطاع الأعمال يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

هنأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وتوجه الوزير بخالص التهنئة إلى وزارة الداخلية المصرية، وكافة قيادات وضباط وجنود وأفراد وزارة الداخلية، معربا عن بالغ اعتزازه وتقديره لتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومؤكدًا أن عيد الشرطة يُجسد رمزًا وطنيًا خالدًا لمعاني الفداء والبطولة والانتماء، وتكريما للأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها.

ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

وأشار المهندس محمد شيمي في بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال اليوم، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به رجال الشرطة البواسل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة الباسلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين، وصون مقدرات الدولة، ودعم مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الوطن بمزيد من التقدم والازدهار.