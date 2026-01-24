قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
وزير قطاع الأعمال يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

هنأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم،  بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وتوجه الوزير بخالص التهنئة إلى وزارة الداخلية المصرية، وكافة قيادات وضباط وجنود وأفراد وزارة الداخلية، معربا عن بالغ اعتزازه وتقديره لتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومؤكدًا أن عيد الشرطة يُجسد رمزًا وطنيًا خالدًا لمعاني الفداء والبطولة والانتماء، وتكريما للأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها.

ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار

 وأشار المهندس محمد شيمي في بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال اليوم، إلى الدور المحوري الذي يضطلع به رجال الشرطة البواسل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة الباسلة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحماية أرواح المواطنين، وصون مقدرات الدولة، ودعم مسيرة البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الوطن بمزيد من التقدم والازدهار.

