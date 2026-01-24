قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية الترم الثاني 2026.. وإجازة نصف العام المدارس والجامعات في مصر
زيلينسكي: واشنطن أثارت بمفاوضات أبو ظبي وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار البلد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل عيد الشرطة الـ 74، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، حيث سطر رجال الشرطة أروع صفحات الشجاعة والتضحية دفاعًا عن الوطن.

وكرم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت ، عدد من أسماء شهداء الشرطة الأبرار ومنحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74.


أولا وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة : اسم الشهيد الرائد محمود أحمد عبدالصبور سعد وتسلمه والده .


اسم الشهيد النقيب : أدهم أيمن حسن محمد وتسلمه والده.


ثانيا وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة : اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز أول عمر مصري عبد الونيس تسلمته أرملته .

اسم الشهيد الغفير أول محمد فاضل أحمد الشناوي وتسلمت الوسام أرملته .

وفي كلمته ، أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أن الدولة والشعب سيظلان أوفياء لذكرى شهداء الشرطة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وسطروا بدمائهم الذكية وتضاحيتهم الخالدة أروع صفحات البطولة والفداء.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 ـ يطيب لي بمناسبة الذكرى ال74 لعيد الشرطة المصرية أن اتوجه بأسمى آيات التهنئة والتقدير لرجال الشرطة ونسائها البواسل الذين يقفون دوما في طليعة صفوف الجبهة الداخلية حراسا للأمن و سياجا للاستقرار ودرعا حصينا يحمي أرض مصر الطاهرة وشعبها الأصيل من أي خطر أو تهديد.
 

أهم رسائل الرئيس السيسي في ذكرى عيد الشرطة



- الدولة أقامت صندوقا لتكريم الشهداء والمصابين منذ عام 48

- جميع الشهداء وأسرهم في القلب وكل التحية لهم

-كفاءة الأجهزة الأمنية عنصر لدعم أمن واستقرار الدولة

- حرصت على التوافق خلال بيان 3 يوليو ولم استهداف أي فصيل

-أطالب بمنظومة متكاملة لدعم تلاحم مؤسسات الدولة مع الشعب

- مش عاوزين نبطل نأخذ بالأسباب.. ولا بديل عن الوعى

- التطرف لن يجد في مصر مأوى ووعى الشعب حائط الصد أمام الفتن

- الدولة تمضى بعزيمة لا تنكسر والإصلاح يتم بهدوء دون هدم المؤسسات

- النقد الذاتي الأمين أساس إصلاح المؤسسات وكل مسؤول سيُحاسَب

- مصر تمضي في الطريق الصحيح نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية

-الأفكار المتطرفة نتجت عن الجهل بالدين
 

السيسي عيد الشرطة الـ 74 معركة الإسماعيلية رجال الشرطة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ترشيحاتنا

رجال طائرة الأهلي

رجال طائرة الأهلي يواجه الطيران في نهائيات دوري المرتبط

منتخب مصر

برنامج منتخب مصر الوطني قبل خوض منافسات كأس العالم

وست هام

وست هام يهزم سندرلاند 3-1 في الدوري الإنجليزي

بالصور

5 أساسيات لتعلم القيادة في الشوارع المصرية

تعلم القيادة
تعلم القيادة
تعلم القيادة

سعر كيا كارينز 2010 المستعملة فى السوق.. صور

كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010
كيا كارينز موديل 2010

فيتامين D يحمي من الإصابة بالإنفلونزا في الشتاءً.. دراسة تكشف مفاجأة مهمة

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

نشرة المرأة واامنوعات| جمال شعبان يكشف معلومات مهمة عن كهرباء القلب.. احترس من تناول السوشي بهذه الطريقة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

المزيد