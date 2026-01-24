رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 74، على تكريم عدد من أسر شهداء الشرطة.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته ، أن كل شهيد سقط، على ارض مصر دفاعا عنها، وتضحياتهم الكبيرة، فنحن نتألم لكل أسرة مصرية قدمت شهيدا أو مصابا.

ووجه الرئيس السيسي حديثه، لأسر شهداء الشرطة، خلال إحتفالية عيد الشرطة الـ 74، قائلا: إن دماء أبنائكم لن تذهب سدى، والشهيد قدم عشان بلده تعيش، وهم شهداء سقطوا ولن ننساهم، فهم أحياء عند ربهم يرزقون”.



كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحصين للمصريين، مشيرا إلى أن عزيمة شعبنا هي حائط الصد التي تتحطم عليه الشائعات المضللة، وستظل مصر بفضل الله عصية على الفتن وماضية في طريقها نحو البناء والرخاء.

الرئيس السيسي: منذ 2014 حتى الأن لم تتورط مصر في مؤامرة أو تخريب أو تدمير وإيذاء وقتل أي شخص في المنطقة

وقال الرئيس السيسي: افخروا ببلدكم، لأنه خلال المدة من 2014 حتى الأن لم تتورط مصر في مؤامرة أو تخريب أو تدمير وإيذاء وقتل أي شخص في المنطقة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل شخص موجود سلطان في بلده، ولكن هيقابل ربنا بكل نقطة دم تسبب فيها، وكل مستقبل أمم أضاعها وكل بيت خرب، وأنا مش مستعد أعمل كده عشان أي حاجة، فأنا هموت وهقابل ربنا.

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، “سيدنا النبي قال برفق وأنا كنت مترافق فى كل حاجة عايز أصلح قبل ما أهد، وللإصلاح مدي زمني طويل ”.

وأضاف: “هناك برنامج أمين ما أمكن.. متطور ما أمكن.. وبه جدارة ما أمكن.. وهدف نبيل أننا نطور مؤسساتنا ونعمل بها إصلاح عميق مع رفق ولين وطولة بال مع المؤسسة القائمة”.

وتابع: “أطلب من كل مؤسسات الدولة أن يكون لديها نقد ذاتي أمين، وكل مؤسسة عارفة كويس أوي اللي جواها مش محتاجة حد يقولها”.

الرئيس السيسي: إحنا هنموت وهنقابل ربنا

وأوضح: "احنا هنموت وهنقابل ربنا وكل واحد فيكم مسئول على اللي هو كان ماسكه.. كلنا مسئولين، أنا مليش ذنب أنا حاولت وبحاول.. فى مؤسساتنا من التعليم والصحة والجيش والصحة".

وتابع مازحا: "مفيش بيني وبين وزارة الخارجية حاجة.. يعني مش حاقد عليك يا وزير الخارجية.. مش حاقد على القضاء ولا الأزهر.. مش حاقد الشرطة ".

ومن جانبه ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، : “محدش هينجي هالك ولا هيهلك ناجي إلا اللي ربنا مقدره، اللي مقدرله ينجح هينجح وهياخد طريق الإستقامة ويعود.. ومصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز”.

وأضاف: “خليكوا حراس الحرية وكل واحد حر بس انت اضمن نجاتك، وجوهر ديننا محدش يضمنه إلا من رحمة ربي، متخشوش فى الحتة دية.. والأفكار المتطرفة نتجة عن الجهل به هو سبحانه ، ولو حد فكر فى ربه وعرف عظمته هيعرف إن اللي بيعمله بعيد أوي عن العلاقة معاه .. طب انت تخش وتقتل أى حد فى الشارع هتعرف تقابل ربنا بالدم دا إزاي”.

وتابع: “أما كنت وزير لحد دلوقتي معملتش إجراء استهدفت به دماء أحد، والله يشهد على ذلك، وهم اللي بدأو، وكان كله محاولة للتوافق والإصلاح.. ومحدش هيقدر يقرب لمصر إلا بالمكتوب بس احنا نبقي كويسين.. ومن ضمن الكويسين الأخذ بالأسباب.. فى سيناء هم بدأوا وفى القاهرة هم اللي بدأوا”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل من أجل تحصين شباب وبنات مصر، من أثار التكنولوجيا الحديثة، التي يمكن أن تكون بيئة للاضطرابات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وزارة الإتصالات لها دور مهم، ووزارة الداخلية والجامعات والمدارس والكنائس، في توعية الناس، حتى لا يكونوا فريسة لتطور تكنولوجي كبير، يمكن أن يهدد الاستقرار في الدولة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لابد أن يكون هناك أنشطة لطلاب الجامعات، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تلاحم بين الدولة ومؤسساتها وبين شعبها لحماية بلدنا ووعي أبنائها.

الرئيس السيسي:اتفاق شرم الشيخ يعد شاهدا حيا على الجهود والمساعي التي تبذلها مصر من أجل إرساء السلام

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواصل أداء دورها الإقليمي والدولي التاريخي انطلاقا من مبادئها الثابتة برفض العنف والدعوة إلى السلام ورفض الإستيلاء على مقدرات الأخرين.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اتفاق شرم الشيخ يعد شاهدا حيا على الجهود والمساعي التي تبذلها مصر من أجل إرساء السلام.

وجدد التأكيد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهلنا فى غزة والتنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الإتفاق، ووجوب التوقف عن الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني فى الأرض المحتلة.

وحذر الرئيس السيسي من أن خروج ما يقارب من مليوني ونصف مليون فلسطيني سيقود لنزوح ما يقارب مئات الألاف نحو أوروبا والدول الغربية وما يترتب عليه إلى مشاكل جسيمة.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر تؤكد رفضها القاطع والحاسم لأى مساعي تستهدف تقسيم دول المنطقة.

وقال: “اللي بيحمي العباد رب العباد واللي حمي مصر هو ربنا سبحانه وتعالي.. و الله أراد وحافظ وحمي البلد دي واحنا كمصريين مطالبين اننا دائما ناخد بالأسباب”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، أسمي التهنئة والتقدير لرجال الشرطة ونسائها البواسل، قائلا: “في هذه المناسبة نجدد العهد لشهداء الشرطة الأبرار الذى جادوا بأرواحهم فداءا للوطن.. و سنظل أوفياء لذكراهم ومتمسكين بواجبنا تجاه أسرهم الذين يستحقوا منا كل الدعم والرعاية والتقدير”.

وأضاف: “فى كل مرة نلتقي بكم الدنيا مبتقفش والتضحيات مبتنتهيش ولما بنشوف الأسر والأبناء اللي تركوهم الشهداء نجدد الالتزام والعهد معاهم ليس فقط من الدولة، بل حتي الشعب المصري.. وكلنا ممنونين ومقدرين ولن نستطيع نوفيكم أبدا برد لجميل الشهيد”.

وتابع: “ملتزمون كلنا بمؤسسات الدولة وحتى شعبنا للشهداء، و لا بد أن يكون لدينا أنشطة مختلفة نلتقي بها بأسر الشهداء والمصابين.. ولنا برامج مع أبناء وأسر الشهداء من أجل تذكر تضحياتهم ونقولهم أنهم جزء مننا وكل التحية والتقدير والإحترام والاعتزاز بكم”.

صندوق دعم أسر شهداء ومصابين الشرطة

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مبادرة لأبناء الأسر من شهداء ومصابين الشرطة، بوجود صندوق دعم أسر شهداء ومصابين الشرطة، بالتعاون مع البنك المركزي، منوها بأن هناك مبادرة أخرى مع شركة التأمين الأهلية لكل أبناء وبنات الشهداء والمصابين.

وقال الرئيس السيسي، إن احتفالنا هذا العام يأتي في ظلف صراعات تسيطر على العالم، وصدامات وتحديات غير مسبوقة، تهدد الشعوب.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التأكيد بأن الاديان السماوية والقيم الإنسانية ترفض الممارسات العنيفة التي تحدث في العالم، مؤكدا أن مصر بفضل الله وجهود مؤسساتها ووعي شعبها ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار.

واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء معايشة قصيرة لأبناء الشهداء، خاصة الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية، عقب الثانوية العامة، ومنهم علي، نجل الشهيد رامي هلال.

وقال الرئيس السيسي: "الداخلية دول ولاد مصر وشباب وشابات من كل بيت في مصر.. أسرة الشهيد رامي هلال أسرة مصرية.. والدة علي وأخواته دول مصريين.. مهم جدا نحافظ على الصلة اللى بين مؤسسات الدولة وشعبها.. هاتوا شباب الجامعات يجوا يعيشوا".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “التحديات الموجودة الكبيرة تستلزم حماية شعب ودولة كاملة وليس لحمايتي” .