الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوحدة الوطنية هي الدرع الحصين للمصريين، مشيرا إلى أن عزيمة شعبنا هي حائط الصد التي تتحطم عليه الشائعات المضللة، وستظل مصر بفضل الله عصية على الفتن وماضية في طريقها نحو البناء والرخاء.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية عيد الشرطة الـ 74: افخروا ببلدكم، لأنه خلال المدة من 2014 حتى الأن لم تتورط مصر في مؤامرة أو تخريب أو تدمير وإيذاء وقتل أي شخص في المنطقة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل شخص موجود سلطان في بلده، ولكن هيقابل ربنا بكل نقطة دم تسبب فيها، وكل مستقبل أمم أضاعها وكل بيت خرب، وأنا مش مستعد أعمل كده عشان أي حاجة، فأنا هموت وهقابل ربنا.