الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ربنا يعلم ما في نفسي، وأنا لو وفقت فهو كرم من الله، واذا لم أوفق فهو عدل من الله، واللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر”.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية عيد الشرطة الـ 74، “أن هناك دول من 70 و 80 سنة، كانت ظروفها في منتهى الصعوبة، ولكن بالفهم وبالإرادة والعمل، ربنا غير حالهم، وهي سنن الله في الأرض لا تحابي أو تجامل أحد”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الدنيا مش للمؤمنين بس، فنحن جميعا عباد الله في الأرض، ولا بد أن نأخذ بالأسباب، حتى نتقدم”.

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه “أن أي شخص في أي مؤسسة بداية من شخصي، وحتى أصغر مسئول سيحاسب أمام الله على كل صغيرة وكبيرة”.