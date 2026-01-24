قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
من الإعدام إلي المؤبد.. تخفيف الحكم علي قاتل زوجته في الشارع في المنوفية
بعد الحوادث الأخيرة.. نصائح هامة لحماية المنازل من مخاطر تسرب الغاز
"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الحكومة ومجلس النواب بسن قانون لمنع استخدام الهواتف المحمولة للفئات العمرية الصغيرة.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 ـ "أريد أن أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر ان الاستراليين والإنجليز أصدروا تشريعات لمنع استخدام التليفونات لسن معين".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنه تحدث في السابق مع الزملاء في هذا الامر بس هم لا يستطيعون التحرك إلا لما يشوفوا حد مش من عندنا ياخذ موقف فنقول نعمل زيهم ، طيب برضه نعمل زيهم "، في إشارة إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات بشأن استخدام التليفون المحمول للفئات الصغيرة.

وتابع الرئيس السيسي "إن رئيس وزراء أستراليا تحدث من أسبوع عن نتائج القانون الصادر لديهم بشأن منع استخدام التليفونات لهذا الامر ، هذا موضوع يجب دراسته ونطلع على تجارب الآخرين لحماية أبنائنا وبناتنا ليصلوا الى سن يستطيعوا أن يتعاملوا مع التليفون المحمول والتكنولوجيا الحديثة بشكل جيد".

وفي سياق آخر،  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة شاهدا حيا على الجهود والمساعي التي تبذلها مصر إلى جانب شركائها من أجل إرساء السلام والاستقرار.

التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأضاف الرئيس السيسي "أؤكد أننا ندفع بكل قوة نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واجهاض أي محاولات للالتفاف عليه خاصة مع الجهد الكبير الذي بذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وتابع الرئيس "من هذا المنبر أجدد التأكيد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهلنا في غزة وعلى وجوب التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الاتفاق والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع ليغدو قابلا للحياة الكريمة".

كما أكد الرئيس السيسي وجوب التوقف عن الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة ورفض أي محاولات أو مساع لتهجيره من وطنه ، محذرا من أن خروج ما يقارب من مليوني ونصف المليون فلسطيني من قطاع غزة وما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية سيقوض إلى نزوح مئات الآلاف نحو أوروبا والدول الغربية وما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة لا طاقة لأحد على تحملها.

وأشار إلى أنه في السياق ذاته وانطلاقا مما تشهده بعض الدول من محاولات باتت نمطا متكررا ، تؤكد مصر رفضها القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجراء من أراضيها أو إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية.

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

