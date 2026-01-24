"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، الحكومة ومجلس النواب بسن قانون لمنع استخدام الهواتف المحمولة للفئات العمرية الصغيرة.

وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74 ـ "أريد أن أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر ان الاستراليين والإنجليز أصدروا تشريعات لمنع استخدام التليفونات لسن معين".

وأضاف الرئيس السيسي: "أنه تحدث في السابق مع الزملاء في هذا الامر بس هم لا يستطيعون التحرك إلا لما يشوفوا حد مش من عندنا ياخذ موقف فنقول نعمل زيهم ، طيب برضه نعمل زيهم "، في إشارة إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات بشأن استخدام التليفون المحمول للفئات الصغيرة.

وتابع الرئيس السيسي "إن رئيس وزراء أستراليا تحدث من أسبوع عن نتائج القانون الصادر لديهم بشأن منع استخدام التليفونات لهذا الامر ، هذا موضوع يجب دراسته ونطلع على تجارب الآخرين لحماية أبنائنا وبناتنا ليصلوا الى سن يستطيعوا أن يتعاملوا مع التليفون المحمول والتكنولوجيا الحديثة بشكل جيد".

وفي سياق آخر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة شاهدا حيا على الجهود والمساعي التي تبذلها مصر إلى جانب شركائها من أجل إرساء السلام والاستقرار.

التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأضاف الرئيس السيسي "أؤكد أننا ندفع بكل قوة نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واجهاض أي محاولات للالتفاف عليه خاصة مع الجهد الكبير الذي بذله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وتابع الرئيس "من هذا المنبر أجدد التأكيد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهلنا في غزة وعلى وجوب التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الاتفاق والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع ليغدو قابلا للحياة الكريمة".

كما أكد الرئيس السيسي وجوب التوقف عن الممارسات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة ورفض أي محاولات أو مساع لتهجيره من وطنه ، محذرا من أن خروج ما يقارب من مليوني ونصف المليون فلسطيني من قطاع غزة وما يعنيه ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية سيقوض إلى نزوح مئات الآلاف نحو أوروبا والدول الغربية وما يترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة لا طاقة لأحد على تحملها.

وأشار إلى أنه في السياق ذاته وانطلاقا مما تشهده بعض الدول من محاولات باتت نمطا متكررا ، تؤكد مصر رفضها القاطع والحاسم لأي مساع تستهدف تقسيم دول المنطقة أو اقتطاع أجراء من أراضيها أو إنشاء ميليشيات وكيانات موازية للجيوش والمؤسسات الوطنية الشرعية.