وزير الطيران في ضيافة مستقبل وطن: رفع كفاءة المطارات والخدمات أهم الأولويات

استضافت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وذلك ضمن سلسلة لقاءات يعقدها الحزب مع الوزراء لمناقشة استراتيجية كل وزارة للمرحلة المقبلة، وتعزيز التعاون بين الجهتين ..التشريعية والتنفيذية.

حضر اللقاء النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى جانب نواب رئيس الحزب وهيئات مكاتب وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة وأعضاء الأمانة المركزية، وعدد من قيادات الوزارة.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مختلف ملفات الوزارة، واستعراض استراتيجيتها للمرحلة المقبلة، لاسيما المتعلق منها بتطوير البنية التحتية لرفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة النمو السياحي المستهدف.

وكذلك جهود تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطولها الجوي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. كما تطرقت الندوة إلى مناقشة فرص طرح بعض المطارات للشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات والأداء التشغيلي.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد خلال الندوة على دعم الحزب الكامل لخطط الدولة في تطوير قطاع الطيران، مشدداً على أهمية هذا القطاع بإعتباره ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

من جانبه، أعرب الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تقديره للدور الذي يقوم به حزب "مستقبل وطن" في خلق قنوات اتصال فعالة مع المواطنين، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق جداول زمنية محددة لإنهاء مشروعات التطوير الجارية وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى ان جميع المشروعات التى تتم تاتى وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى و تمثل نقلة نوعية لقطاع الطيران .