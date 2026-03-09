ضمن فعاليات رمضان 2026.. أمانة شباب مستقبل وطن تنظم مبادرة"إفطار صائم"بقنا



نظّمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بقنا، مبادرة «إفطار صائم» ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك لعام 2026، وذلك فى إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التضامن الاجتماعى.

جاءت المبادرة فى أجواء رمضانية تسودها روح التكافل والتراحم، برعاية النائب محمد عبد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بمحافظة قنا، وبإشراف الدكتور عبدالرحمن الخلاوى، أمين الشباب بالمحافظة، وبمشاركة الشباب المتطوعين بأمانة الشباب.

وشهدت المبادرة توزيع وجبات إفطار على الصائمين في عدد من المناطق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة على الأسر خلال الشهر الكريم، في صورة تعكس روح التعاون والعمل المجتمعي التي يحرص الحزب على ترسيخها.

وأكد النائب محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بقنا، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التى يحرص الحزب على تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، دعمًا للمواطنين وتعزيزًا لقيم التكافل بين أبناء المجتمع.

كما أوضح الدكتور عبد الرحمن الخلاوي، أمين شباب الحزب بقنا، بأن أمانة الشباب تسعى من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين الشباب، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى استمرار تنظيم العديد من الفعاليات الخدمية والمجتمعية طوال شهر رمضان.

وأشار الخلاوى، إلى أن هذه المبادرة تأتى ضمن جهود حزب مستقبل وطن المستمرة في مختلف المحافظات لتنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية تستهدف دعم المواطنين ومساندتهم، خاصة خلال المناسبات الدينية والاجتماعية.





