بحضور كامل العدد .. سهرة طربية لـ السبع وقماح وزكريا

شارك نجوم الأغنية السوري أحمد السبع ومحمد قماح وأحمد زكريا في إحياء حفل داخل أحد مولات القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من المشاهير والأسر من مختلف الجنسيات العربية.

وتألق السبع بعدد كبير من الأغاني الطربية الشهيرة لجورج وسوف وحكيم وعدوية التي نالت إعجاب الحضور.

بينما شارك المطرب محمد قماح بأغنية الهضبة عمرو دياب"الكلام ليك انت "بناء علي رغبات الحضور بالإضافة إلى الأغنية التى أطلقها مؤخرا بعنوان " إنتي واحده elegant" .

وقدم أحمد زكريا اغنيته الشهيرة "البطل" بالإضافة إلى "نسوانجي" لفارس كرم وسط المزيد من آجواء البهجة.

الحفل من تنظيم المنتج ياسر الحريري وشهد العديد من الفقرات المميزة من رقصة التنورة والبخور والمؤثرات بصرية.