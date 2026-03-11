ليلى علوي تهنئ إيناس الدغيدي بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

وجهت الفنانة ليلى علوي، رسالة للمخرجة إيناس الدغيدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت ليلى علوي عبر الاستوري: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي اتمنالك سنة جديدة مليانة نجاح وطاقة وحكايات حلوة زيك”.

وتحتفل اليوم المخرجة المثيرة للجدل، إيناس الدغيدي بعيد ميلادها، والتي قدمت أعمالا لقت جدلا كبيرا من الجمهور.

بداية إيناس الدغيدي الفنية

وكانت قد كشفت إيناس الدغيدي، خلال تصريحاتها لإذاعة "أغاني" اللبنانية، عن سر غيابها عن السينما خلال الـ14 عامًا الماضية.

وأوضحت الدغيدي أن سبب ابتعادها عن الساحة هو رغبتها في تقديم نوعية الأفلام السينمائية التي تحبها، خاصةً أنها "تركت بصمة في السابق" بحسب إشارتها.